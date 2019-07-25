“تفاصيل” التقديم لكلية التمريض وامتحانات قدرات التقديم 2019 2020

صرحت وزارة التعليم العالي بإلغاء اختبار القدرات في التقديم لكلية التمريض قبل التنسيق، وبدلا من ذلك استبدلته بإجراء مقابلة شخصية وامتحان بعد إعلان نتيجة التنسيق في الكلية، نتابع معكم حيث نسرد لكم التفاصيل عن كيفية اجتياز المقابلة الشخصية والامتحانات، والتقديم لكلية التمريض والنجاح بإذن الله.

تفاصيل التقديم لكلية التمريض

يجب على الطالب التوجه لكلية التمريض لسداد المصروفات للالتحاق بالامتحان وقيمتها 200 جنيه، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة “المعادلة” والوافدين والأجانب ستكون 100 دولار بكلية التمريض جامعة القاهرة، ثم يسلم إيصال المصروفات وبطاقة الترشيح إلى قسم شئون الطلاب، وسيحصل على كتيب يحتوي على بعض أمثلة الامتحانات للتدرب عليها وكذلك مواعيد الامتحانات، وسيعلن عن التعليمات والنتائج والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية.

امتحانات قدرات التقديم لكلية التمريض

الامتحانات ستكون في اللغة الانجليزية؛ لأنها لغة الدراسة الأساسية في الكلية، وامتحانات القدرات السمعية والبصرية وأسلوب القراءة والتحدث، ويمكن أن يطلب منها تقديم نفسه أمام اللجنة، بالإضافة إلى امتحان الثقافة العامة (أسماء الوزراء والمحافظين ومدى معرفة الطالب للأحداث الجارية) والنظافة الشخصية وحسن الهندام.

النجاح أو الرسوب في التقديم لكلية التمريض

بعد أن يقوم الطالب بحضور الامتحان، يصحح الامتحان إلكترونيا كل على حدي، ثم تعلن النتيجة بعد ذلك على الموقع الرسمي فور الانتهاء من التصحيح؛ ومعدل النجاح في تلك الامتحانات يجب أن تكون بمعدل 60% فأكثر.

في حالة اجتياز جميع الامتحانات يؤدي امتحان الكشف الطبي واللياقة البدنية، ثم يقيد بالكلية ويلزم بدفع المصروفات ويستكمل بقية الإجراءات.

قام الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي بإعلان قبول دفعة جديدة من التمريض العسكري لسنة 2019 ، وانه يتم قبول دفعة جديدة من خريجي المرحلة الثانوية من البنين والاناث، والذي قام بتوضيح العديد من الشروط الأساسية للقبول بمعاهد التمريض العسكري ومواعيد فتح باب التقديم ومواعيد انتهاء التقديم، بجانب بعض التفاصيل الأخرى التي تهم الطلاب عند التقديم.

الشهادات المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري سنة 2019-2020، هم الطلاب الذين قاموا بإتمام شهادة الثانوية العامة او الثانوية الأزهرية، خريجي دفعات (2017 – أو 2018، أو 2019).

الحد الأدنى في المجموع للقبول في التمريض العسكري، ان في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية لا يقل مجموع الطالب عن 60% من المجموع.

ويشترط أن لا يقل سن الطالب عن 17 عاماً ولا يزيد عن 21 عاماً وان يكون المتقدم مصري الجنسية ووالدية مصريين الجنسية وليس لديهم جنسية أخرى مع الجنسية المصرية.