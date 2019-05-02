الأن فاتورة التليفون الارضي المنزلي 2019 المصرية للاتصالات

اقترب موعد سداد فاتورة التليفون الارضي عن شهر ابريل 2019 من المصرية للاتصالات، يذكر ان موعد صدور الفاتورة يوم 15 من الشهر الجاري، حيث تضيف الشركة غرامة 10 جنيهات عند مرور عشرة أيام من تاريخ صدور الفاتورة.

المصرية للاتصالات هي شركة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات والانترنت، كما تخصصت في الآونة الأخيرة في مجال الموبيل من خلال افتتاح الشبكة WE والتي تعتبر رابع شركة هواتف في مصر.

سوف يبدأ تحصيل فواتير التليفون الأرضي المنزلي يوم 15 من الشهر الجاري، يذكر أن من يقوم بدفع الفواتير هم مشتركي المصرية للإتصالات نظام الاشتراك الشهري، كما يأخذ في الاعتبار أن باقي المشتركين سوف يدفعون الفاتورة القادمة في شهر يوليو القادم.

كما تقدم المصرية للاتصالات خدمة استضافة المواقع في مصر، إذ تعتبر المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة في مصر تقدمات خدمات التليفون الأرضي المنزلي.

وصل عدد المشتركين في المصرية للاتصالات حوالي 8 مليون مستخدم في جميع التخصصات، أطلقت الشركة مشغل الهاتف المحمول في عام 2017، حيث تعتبر أول شركة مصرية خالصة في الهاتف المحمول.

تعتبر تي اي داتا هي أكبر شركة انترنت في مصر، كما تمتلك أكبر سعة تحميل عن باقي الشركات، حيث تعتبر من أقوي المنافسين في الشرق الأوسط.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عن شهر ابريل 2019، سوف تصدر فاتورة التليفون الارضي يوم 15 من شهر أبريل الجاري، حيث تعتبر فاتورة النصف سنوية، يذكر أن فاتورة التليفون تصدر 4 مرات سنوياً كل أربع شهور ( يناير – ابريل – يوليو – اكتوبر ).

معرفة فاتورة التليفون المنزلي

يجب عليك إتباع تلك الخطوات لمعرفة فاتورة التليفون المنزلي :

الدخول علي موقع المصرية للاتصالات من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ادخال كود المحافظة في المربع الأول

ادخال رقم التليفون الارضي المكون من سبع ارقام في المربع الثاني

الضغط على زر أظهر الفواتير

سيقوم الموقع بالتحميل وإظهار الفواتير التي صدرت حديثاَ

تيسيراً علي الزوار الكرام يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون عن شهر ابريل 2019، من خلال ترك رقم التليفون المنزلي المكون من سبع أرقام مع توضيح المحافظة التابع لها، وسيتم الرد عليك فوراً وسيتم توضيح قيمة الفاتورة الخاص بك.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي

نوضح لكم عدة طرق لسداد قيمة فاتورة التليفون الارضي :

يمكنك سداد قيمة الفاتورة أون لاين عبر موقع المصرية للاتصالات من خلال استخدام فيزا الانترنت المختلفة أو عن طريق فيزا فودافون كاش الافتراضية.

يمكنك التوجه الي اقرب فرع تابع للمصرية للاتصالات أو WE وسداد قيمة الفاتورة.

يمكنك سداد الفاتورة أيضاً عن طريق ( فوري – مصاري – أمان – BEE – ألخ …. )، يذكر أن تلك الخدمات تستهلك 4 جنيهات قيمة الخدمة.

يمكنك الاستفسار عن فاتورة التليفون الارضي عن شهر ابريل 2019، عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 111 وتوضيح المحافظة التابع لها ورقم التليفون.

تم صدور فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل في منتصف الشهر الماضي، يذكر أن شركة المصرية للإتصالات ستقوم بفرض غرامة مالية قدرها 10 جنيهات، حيث تفرض الفاتورة بعد يوم 15 من الشهر الجاري.

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