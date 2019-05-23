التموين تحرر سعر الدقيق للمخابز.. وتعلن عن كارت جديد للخبز فقط

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تحرير سعر الدقيق الموجه إلى المخابز والأقماح للمطاحن قريبا، وذلك في إطار ضبط دعم الخبز طبقا للمنظمة الجديدة في مصر ولخفض فاتورة دعم الخبز التي تبلغ نحو 45 مليار جنيه، كما أنها حرصت على توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

تحويل الدعم لدعم نقدي

تعتمد خطة المنظومة الجديدة على تحرير سعر الدقيق فيتحول الدعم إلى دعم نقدي مشروط، وفيه سعر الرغيف يبلغ نحو 60 قرشا، أن أن البطاقة المكونة من 5 أفراد يكون نصيبها 15 جنيها في اليوم للخبز، وذلك بكارت جديد لا يتم صرف الخبز إلا به فقط.

سعر رغيف الخبز

حرصت وزارة التموين على تثبيت سعر الخبز عند 5 قروش لمستحقي الدعم فقط، رغم تحرير سعر الدقيق للمخابز، في إطار وصول الدعم لمستحقيه.

سعر رغيف الخبز الحر

يبيع المخبز رغيف الخبز الحر بسعر 60 أو 70 قرشا للرغيف، وهنا يحصل المخبز على الدقيق من المطحن بالكمية التي يحتاج لها، ويقوم بدفع ثمنه، وسيتم إلغاء الربط التمويني، وكل مخبز يأخذ من أي مطحن الدقيق دون الالتزام بشركة أو مطحن محدد، بما يعزز التنافسية بين المطاحن، ويزيد من جودة الدقيق.

رغيف الخبز 5 قروش

ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت أنه لا توجد دولة في العالم تدعم الخبز كما يحدث في مصر، وقالت الوزارة: “مينفعش 70 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز بـ 5 قروش.. يجب تحرير منظومة الخبز مع استمرار دعم الخبز بـ 5 قروش للفئات الأكثر احتياجا”.