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التموين تطرح سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة وتواصل صرف مقررات مايو الجاري

بواسطة dina badr
وزير التموين وزير التموين

أكدت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على انتظام عملية صرف السلع والمقررات التموينية لأصحاب البطاقات، مضيفة أن ما تم صرفه من مقررات مايو الجاري حتى الآن يعادل 65%، كما قامت الشركات بتوفير السلع والمنتجات أول بأول في منافذ البيع التابعة للمجمعات الاستهلاكية، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

المقررات التموينية لشهر مايو

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية عن صرف منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية 65% من المقررات التموينية لشهر مايو الحالي، وأكدت الشركات على أنها تقوم بصورة منتظمة بطرح المقررات التموينية في منافذ البيع، وتقدم منافذ البيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لتناسب احتياجات المواطنين فعلي سبيل المثال:

  • سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 85 جنيه.
  • سعر كيلو اللحوم المجمدة 63 جنيه.

وتوفر المنافذ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة عند مقارنتها بأسعار نفس السلع والمنتجات التي يتم عرضها في السوق، وتستمر الشركة القابضة للصناعات في تزويد شركات المجمعات الاستهلاكية وأفرعها بما ينقصها من سلع تموينية، في جميع المحافظات، لتقوم المنافذ بصرف المقررات التموينية لشهر مايو الجاري.

المقررات التموينية
المقررات التموينية

كما يتم متابعة آلية صرف المقررات التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية، المتواجدة بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تقوم بمتابعة عمل منافذ البيع، أثناء صرفها لمقررات مايو، بجانب متابعة عمل المخابز والتي تقدم الخبز المدعم للمواطنين، ومراقبة الأسواق والتأكد من خلو حركة البيع والشراء من التلاعب والمخالفات، بجانب التأكد من توافر جميع السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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