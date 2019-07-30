“الجديد اليوم” الإمارات تقرر رفع أسعار الوقود لشهر أغسطس القادم بنسبة تتراوح بين 3% إلي 3,6% تعرف على الأسعار الجديدة

متابعينا الأعزاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج، من خلال هذا المقال الذي نتمنى أن ينال على رضاكم عن موضوع أسعار الطاقة في الإمارات خلال الشهر القادم شهر أغسطس، والذي أعلنت عنه الحكومة الإماراتية اليوم الثلاثاء 30/7/2019 ميلادي، وقررت رفع أسعار الوقود لشهر أغسطس بنسبة 3% للبنزين السوبر، ورفع البنزين الخصوصي الأكثر استخداماً بنسبة 3,6%، ورفع الديزل بنسبة 3% اعتباراً من 1/8/2019 القادم.

من المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج سياسة تحرير أسعار الوقود، وتقوم قبل بداية كل شهر ميلادي بتحديد أسعار الوقود بناءً على أسعار الطاقة العالمية، وبناءً عليه فقد قررت الحكومة رفع الأسعار بنسبة 3% من أغسطس القادم، وسنوافيكم داخل المقال بالأسعار الجديدة للوقود فتابعونا.

أسعار البنزين والديزل خلال شهر أغسطس القادم

سعر اللتر البنزين السوبر 98 خلال شهر أغسطس زاد بنسبة 3% ليصبح 2,37 درهم للتر مقابل 2,30 درهم للتر خلال الشهر الحالي.

سعر الليتر البنزين الخصوصي الأكثر استعمالاً في الإمارات زاد بنسبة 3,6% ليصبح 2,26 درهم مقابل 2,18 درهم الشهر الحالي.

سعر الديزل زاد بنسبة 3% ليصل سعر الليتر إلي 2,42 درهم للتر مقابل 2,35 درهم الشهر الحالي.

شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) تقرر رفع أسعار الوقود

أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) على موقعها الرسمي على توتير، اليوم الثلاثاء الموافق 30/7/2019 عن زيادة أسعار الوقود ابتداءً من شهر أغسطس القادم، ونشرة قائمة الأسعار الجديدة على موقعها، والمعروف أن الإمارات وأغلب دو الخليج تتبع سياسة تحرير الأسعار بالنسبة للوقود، وتقوم كل شهر ميلادي بإعلان الأسعار الجديدة حسب سعر الطاقة العالمية.