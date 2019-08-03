الجرام يقفز 4 جنيه مُجدداً.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 3-8-2019 في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد عقب وصول الأوقية في الوقت الحالي وطبقاً لأخر تحديث 1444 دولار، جديراً بالذكر أن الأوقية ارتفعت بنحو 37 دولار على مدار اليومين الماضيين، لتتأثر كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة تزامناً مع ارتفاع قيمة الأوقية، وسجل الجنيه الذهب 5312 جنيه بزيادة جديد بنحو 32 جنيه مقارنة بأسعار الذهب مساء أمس الجمعة.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم السبت ارتفاع جديد عقب ارتفاع الأوقية بقيمة 4 دولار مقارنةً بسعرها أمس الجمعة، وسجل عيار 24 للجرام الواحد في أحدث تعاملات 758.75 جنيه، بينما سجل عيار 18 للجرام الواحد 569.25 جنيه، وسجلت أوقية الذهب 1444 دولار، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم السبت بدون إضافة قيمة المصنعية.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 758.75 عيار 21 664 عيار 18 569.25 الجنيه الذهب 5312 أوقية الذهب 1444 دولار

جدير بالذكر أن أسعار الذهب مساء الجمعة قد ارتفعت بنحو 8 جنيه، وواصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي ارتفاعها لتُسجل قيمة الارتفاع على مدار يومين 12 جنيه للجرام الواحد بمحلات الصاغة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يأتي أبرز أسباب ارتفاع سعر الذهب عالمياً نتيجة لقرار الفيدرالي بخفض الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، الأمر الذي انعكس على قيمة الأوقية، حيث ارتفعت الأوقية لأكثر من 37 دولار خلال تعاملات الجمعة واليوم السبت، لتتأثر أسعار الذهب وترتفع من جديد بنحو 12 جنيه للجرام خلال تعاملات أمس واليوم.