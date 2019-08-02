الجرام يقفز 8 جنيه مرة واحدة.. اعرف سعر الذهب اليوم 2-8-2019 بدون مصنعية

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة بنحو 8 جنيه للجرام الواحد وذلك عقب ارتفاع قيمة الأوقية وبلوغها في الوقت الحالي إلى 1437 دولار مقابل 1407 دولار في بداية تعاملات أمس الخميس، لتتأثر كافة أعيرة الذهب بهذا الإرتفاع ويرتفع الجنيه الذهب مُسجلاً 5280 جنيه، ويأتي ارتفاع سعر الأوقية اليوم الجمعة بالتزامن مع خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي ربع نقطة مئوية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الجمعة ارتفاع عقب تراجع أسعار الذهب أمس الخميس، وسجل عيار 24 للجرام في أحدث تقارير حتى الآن 754 جنيه، في الوقت الذي سجل فيه عيار 18 للجرام 565 جنيه، ونتابع معكم أسعار الذهب اليوم على مدار التعاملات اليومية وحتى انتهاء التعاملات ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على قيمة الأوقية بشكل تلقائي.

الوحدة السعر بالجنيه للجرام عيار 24 754 عيار 21 660 عيار 18 565 الجنيه الذهب 5280 أوقية الذهب 1437 دولار

علماً بأن جدول أسعار الذهب في الجدول السابق طبقاً لآخر تحديث وبدون إضافة قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر عيار 24 للجرام بنحو 173.53 ريال، وسجلت الأوقية مقابل الريال السعودي طبقاً للتحديثات الأخيرة 5397 ريال، بينما سجل عيار 22 للجرام 159.07 ريال، وعيار 21 الأبرز سجل بدون المصنعية 151.84 ريال، وسجل الجنيه الذهب ارتفاع جديد مقارنةً بأسعار الذهب في السعودية أمس ليُسجل الآن 1215 ريال، جديراً بالذكر أن أعلى سعر للجنيه الذهب خلال الشهر الماضي 1222 ريال في الشهر الماضي عند ارتفاع قيمة الأوقية إلى أكثر من 1450 دولار.

سعر الذهب في مصر بدون المصنعية(يُحدث تلقائي)

نظراً للتغييرات التي أصبحت تشهدها أسعار الذهب من وقت لآخر، حرصنا عبر موقع كلمة أن نُقدم لكم جدول كافة أعيرة الذهب تُحدث بشكل تلقائي على مدار اليوم حالة وجود تغييرات سواء ارتفاع أو انخفاض في قيمة الذهب.



مع العلم أيضاً بأن الجدول السابق لا يشمل قيمة المصنعية، ويتضمن جدول أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية وكذلك متوسط سعر الذهب بأسواق المال بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.