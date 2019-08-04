الجملي يبدأ من 100 جنيه.. أحدث أسعار اللحوم اليوم الأحد في مصر 4/8/2019

أسعار اللحوم اليوم في مصر، شهدت أسعار اللحوم حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، خلال التعاملات الصباحية لليوم الأحد، وفقاً للتقارير التابعة لمجلس الوزراء لدعم اتخاذ القرارات ومركز المعلومات، وأكد رئيس شعبة القصابين “محمد وهبة” على استمرار هذا الاستقرار في أسعار اللحوم بالأسواق، وجاء السبب بتوافر كميات كبيرة من المواشي واللحوم، مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم اليوم الأحد في مصر

جاءت أسعار اللحوم في مصر اليوم الأحد، على النحو التالي: “لحم الكندوز” يتراوح سعر الكيلو بين 110.00 إلى 140.00 جنيه، وذلك باختلاف جودة ونوعية اللحوم المباعة وباختلاف المنطقة، وقد يتراوح سعر “لحم البتلو” بين 120.00 : 150.00 جنيه للكيلو، بينما سجلت سعر “اللحوم الضأن” بين 125.00 : 150.00 جنيه لكيلو اللحم.

وجاءت أسعار “اللحوم الجملي” بين 100.00 : 120.00 جنيه للكيلو، وتباع في المنافذ الاستهلاكية “اللحوم السودانية” بسعر 85.00 : 90.00 جنيه للكيلو.

يشهد اليوم الأحد، تراجع في أسعار اللحوم الحية والمواشي، وذلك قبل أيام عيد الأضحى لما يقرب من 20% عن العام الماضي، ويرجع السبب والفضل في ذلك إلى العمليات التي تتبعها الحكومة المصرية من الاستيراد للتعويض عن النقص في المواشي من المعروض ولتغطية السوق، حتى أصبحت اللحوم في الأسواق تفوق الطلب عليها، مما أدى إلى تراجع أسعارها في الأسواق المصرية.

كما صرح “عبد الباسط”، أنه ليس من حق محلات الجزارة رفع الأسعار، وأنه ليس من مصلحتها أن تفعل ذلك، ولكن بالعكس يهمها أن تعود حركة البيع الكثير، وبالتالي تكون المصلحة عامة بالنسبة للمواطن والتاجر إذا خفضت أسعار اللحوم.