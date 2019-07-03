الجنيه المصري يواصل الصعود مقابل الدولار في السوق المصرفي المصري تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 3/7/2019

يتابع المواطن المصري سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل دقيق يومياً، ويعتبر سعر الدولار من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطن المصري على شبكة الأنترنت لمتابعتها، وفي الفترة الأخيرة أخذ الدولار في التراجع مقابل الجنيه المصري ففي بداية عام 2019 كان الدولار يقترب من 18 جنيه، ومع تحسن المؤشرات الافتصادية أخذ الدولار في التراجع حتي وصل الآن سعرة بين 16,55 إلي 16,66 جنيه.

حددت الدولة المصرية سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 الدولار ب16,46 جنيه، نتيجة دراسات لمؤشرات الأوضاع المالية للدولة المصرية، وهذا يعكس التقدم الذي تخرزه الدولة في القطاع الاقتصادي والمالي والنظرة المتفائلة للاقتصاد المصري.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم

أسم البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 16,55 16,67 مصرف أبوظبي الإسلامي 16,61 16,70 البنك الأهلي المصري 16,58 16,68 بنك مصر 16,58 16,68 بنك عوده 16,57 16,67 البنك المصري الخليجي 16,58 16,68 بنك الإسكندرية 16,56 16,66 البنك التجاري الدولي 16,55 16,65 المصرف المتحد 16,55 16,65 البنك العربي الأفريقي الدولي 16,56 16,66 بنك قناة السويس 16,58 16,68 البنك الأهلي الكويتي “بير يوس” 16,57 16,67

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