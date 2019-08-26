الحرب التجارية تصعد بالمعدن الأصفر .. ارتفاع أسعار الذهب وتراجع كبير بالمبيعات  

ارتفاع أسعار الاوقية اليوم الإثنين 26/8/2019 كان له تأثير مباشر على أسعار الذهب في مصر ، وفقًا لما صرح به وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وأوضح واصف أنه يصعب توقع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة ، فالأسعار في حالة تذبذب ، وأمام ارتفاع الأسعار تشهد سوق الذهب تراجعًا كبيرًا في المبيعات من قبل المسهلكين في الوقت الحالي ، على أمل انخفاض الأسعار مرة أخرى ، وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم جنيهان ليسجل 708 جنيه، وهذه الارتفاعات تجعل الذهب يصل تقريبًا إلى أعلى سعر للذهب في مصر على الإطلاق.

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع اسعار الذهب وتراجع المبيعات

افتتحت البورصة العالمية اليوم على ارتفاع قياسي لتقترب الأوقية إلى المستوى الأعلى منذ 6 سنوات لتلامس سعر 1531 دولار، ويرجع الارتفاع إلى خفض الولايات المتحدة مؤخرًا أسعار الفائدة على الدولار،حسب واصف، وفيما يلي جدول بأسعار المعدن الاصفر في محلات الصاغة المصرية محدث لحظيًا:

الحرب التجارية تصعد بالمعدن الأصفر

قفزت أسعار الذهب في السوق العالمية اليوم بما يزيد عن 1%، ليخترق سعر الأوقية حاجز 1550 دولار، حسب ما ذكرت وكالة رويترز، ويعتبر ذلك لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات في ظل إقبال المستثمرين المتزايد على الأصول الأكثر آمانًا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي ذات السياق يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عن فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على منتجات صينية بلغت نحو 550 مليار دولار، على إثر فرْض بكين رسوم انتقامية على منتجات إمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

ارتفاع المعادن النفيسة الأخرى

ارتفاع أسعار المعدن الأصفر كان له تداعيات ، أثّرت على أسعار المعادن النفيسة الأخرى حيث :