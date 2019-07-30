خلاف حاد بين أصالة وأحلام بسبب تغريدة علي “تويتر”

أشتعلت مجدداً الحرب بين المطربتين أصالة وأحلام وحدث هذا أثناء تويتة على تويتر كتبتها الفنانة أصالة متمنية الشفاء للأعلامية فجر السعيد بسبب مرضها، وقامت المطربة أحلام بالتعليق على تويتة المطربة أصالة وأشادت بموقف أصالة بالرغم من الانتقاد الدائم من الإعلامية فجر السعيد للفنانة أصالة، وردت أصالة علي أحلام قائلة انها تعلم أن أحلام تحبها لكنها تستغرب أن أحلام متأرجحة من موقفها ضد أصالة طوال الخمسة وعشرين سنة السابقة.

بدأت المشكلة عندما علقت أحلام على تغريدة لأصالة تتحدث فيها عن الإنسانية والتعاطف بين البشر قائلة : ” هذا ‏نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك، إن أنتي ما في منك طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لكِ اللي مستحيل ينتهي شكرًا على ‏كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك ومش غريبة عليكِ أنتي معطاءة مع الكل جزاك الله خير ” .

لترد عليها أصالة : “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني كتير بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بها السخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض ”.

أثارت تغريدة أصالة استياء أحلام واستياء الفانز فقامت أحلام بنشر تغريدة ردت فيها على مغرد كتب “عامل الناس كما يعاملونك” وقالت انها مقولة خاطئة، وقامت بالتعليق عليها : “لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح”، وفي تغريدة أخري قالت “اللهم أرني عدلك في من ظلمني، حسبي الله ونعم الوكيل”.

بسبب تغريدة أصالة وأيضاً رد أحلام بتغريدة قام صراع بين الفانز الخاص بكل فنانة، فبينما اتهم جمهور أصالة أحلام بأنها تغازلها في العلن وتهاجمها في السر، أتهم أيضاً الفانز الخاص بالفنانة أحلام واعتبروا أن لا يكفي أن تقوم بحظر أصالة عن حسابها على “تويتر” لأنها التي تتهجم عليها أولاً، مطالبين أحلام أن تخرجها من حياتها نهائياً.

كانت الإعلامية فجر السعيد حدث لها تسريب بعد خضوعها لعملية تحويل مسار ولكن لم يتم اكتشافه إلا بعد يومين مما نتج عن ذلك تسمم في الدم وقام ذلك بالتأثير على الوظائف الحيوية في الجسم وتم نقلها إلى مستشفى مبارك الكبير حيث تحظى بالرعاية، وهي تتقبل العلاج بشكل بطيء.