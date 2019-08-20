دائماً ما يلجأ الكثير الى الاستثمار في الذهب بصفته الأكثر اماناً، وخاصة بعد زيادة أسعار الذهب في مصر في الفترة الأخيرة، ويوضح نائب رئيس شعبة الذهب “إيهاب واصف” حيث تخوف الكثير من المستثمرين في الأسابيع الأخيرة من الركود العالمي في سعر الذهب، موضحاً أن الآن هو افضل استثمار في الذهب وهو الاستثمار الآمن، وأن سعر الذهب في اتجاه الصعود، وأما عن صعود الذهب المفاجئ والهبوط فهذا طبيعي في أعمال البورصة لأنها هذه الفترة تسمى “جنى ارباح” وبعدها سعر الذهب يعود الى الصعود مرة اخرى، كما توقع نائب شعبة الذهب ارتفاع أسعار الذهب سريعاً مرة اخرى، واحتمالية هبوطه ضعيف جداً، حيث تم توضيح ذلك من خلال المداخلة الهاتفية عبر قناة mbc مصر مع الاعلامى عمرو اديب، ويفضل الاستثمار في الذهب عيار 21 وذلك لانخفاض المصنعية الخاصة به، وأفضل الاستثمار يكون في الاستثمار في الجنيه الذهب لأسباب كثيرة.

اسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر

هناك زيادة في أسعار الذهب في مصر في تلك الفترة، حيث وصل سعر أوقية الذهب عالمياً بمتوسط 1336 دولار في يوليو الماضي، وقد وصل سعر الأوقية 1427 دولار، بزيادة 400 دولار تقريباً، وهناك بعض الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار الذهب في مصر.

انخفاض سعر الدولار عالمياً.

انخفاض الاستثمار في الأسهم والسندات ولجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب ولحفظ قيمة القوة الشرائية للنقود.

حالة الركود العالمي وخاصة بعد انلاع الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين.

ارتباط اسعار الذهب في مصر بالسوق العالمي للذهب بشكل مباشر.

تحرك البنوك المركزية للصين وروسيا لشراء الذهب وتخزينه.

سعر الذهب اليوم في مصر

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