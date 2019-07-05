الحكومة| الموافقة على مشروع قرار بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة .. تراوح الحد الأدنى ما بين 2000 – 7000 جنيه

في الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الخميس، تمت الموافقة على مشروع القرار بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة والهيئات العامة الإقتصادية، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، والذي تم إعداده ليتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة، وفقًا للقنون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة بالسنة المالية 2019/2020، وإضافة لذلك تشمن مشروع القرار حافزًا تكميليًا وزيادة الحد الأدنى 100 جنيه كل 3 سنوات.

الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة

تفاصيل مشروع القرار

تضمن مشروع القرار بأن يكون الحد الأدنى للأجر المستحق للعامل أو الموظف في الجهاز الإداري للدولة بعد رفعه، بداية من الأول من يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية وتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا لما يلي:

الدرجة الممتازة 7000 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية 5000 جنيه شهريًا.

درجة مدير عام 4000 شهريًا.

الدرجة الأولى 3500 جنيه شهريًا.

الدرجة الثانية 3000 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة 2600 جنيه شهريًا.

الدرجة الرابعة 2400 جنيه شهريًا.

الدرجة الخامسة 2200 جنيه شهريًا.

الدرجة السادسة 2000 جنيه شهريًا.

حافز تكميلي و100 جنيه زيادة كل ثلاث سنوات

وتضمن القرار أيضًا زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري مبلغ 100 جنيه كل ثلاث سنوات يقضيها الموظف في الدرجة الوظيفية الواحدة أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما ويُصرف حافز تكميلي وهو عبارة عن الفارق ما بين إجمالي الأجر للموظف الذي يحصل عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.