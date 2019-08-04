“الدهب بكام النهاردة”..تعرف على سعر جرام الذهب اليوم في الأسواق المصرية

تتذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط وعند النظر إلي سعره اليوم نجد أنه شهد اليوم استقرار في سعره عن الأيام القليلة الماضية ليستقر علي الأوضاع الحالية له، فالذهب من أكثر المعادن تأثرا بارتفاع سعر الدولار والأسواق العالمية وهو ما يظهر واضحا في سوق الصاغة والمحال المختلفة، ويقبل الناس عليه لأشكاله المتنوعة والتي تستخدم للزينة، بجانب أنه عنصر أساسي في تقديم شبكة العروس فهو الهدية الأساسية التي يقدمها العريس لعروسه، ومع ارتفاع قيمته عن الأعوام الماضية انتشرت فكرة استبدال الذهب كهدية بالاعتماد علي الفضة، ويستخدم الذهب في عدة مجالات بجانب الزينة فهو يستخدم كسباك للتخزين يقوم بها العديد من المستثمرين بجانب دخوله في علاج العديد من الأمراض في مجال الطب، وسوف نقوم معكم في هذا المقال بعرض سعر جرام الذهب في مصر اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019

عيار الذهب القيمة الشرائية للجرام ذهب عيار 24 من 753 إلى 755 جنيه. ذهب عيار 22 من 690 إلى 692 جنيه. ذهب عيار 21 من 659 إلى 661 جنيه. ذهب عيار 18 من 565 إلى 567 جنيه ذهب عيار 14 من 439 إلى 441 جنيه. ذهب عيار 12 من 377 إلى 378 جنيه. سعر الاونصة من 23,423 إلى 23,494 جنيه. سعر جنيه الذهب من 5,272 إلى 5,288 جنيه. سعر كيلو الذهب من 753,143 إلى 755,429 جنيه

وعند النظر لأسعار الذهب نجد أنها تتعرض للتراجع في قيمتها مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات العالمية والعربية بعد الأرتفاع الذي تشهده الأسعار.