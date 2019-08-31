الدولار بكام؟ .. تعرف على أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 – 9 – 2019

تعتبر العملة الأمريكية هي العملة الأولى والأكثر تأثيرًا على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، حيث يسيطر الدولار الأمريكي على عمليات استيراد مختلف السلع والمنتجات ، بشكل خاص في مصر والعالم العربي.
ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تغطية مستمرة لأسعار الدولار الأمريكي بشكل يومي ، وهو ما نقدمه لكم من خلال النقاط التالية ، لليوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر لعام 2019.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد في البنوك المصرية
- البنك الزراعي المصري
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.479 جنيه مصري للشراء.
16.611 جنيه مصري للبيع.
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