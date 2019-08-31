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الدولار بكام؟ .. تعرف على أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 – 9 – 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
الدولار بكام؟ .. تعرف على أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 – 9 – 2019
سعر الدولار

تعتبر العملة الأمريكية هي العملة الأولى والأكثر تأثيرًا على مستوى السوق الاقتصادي العالمي ، حيث يسيطر الدولار الأمريكي على عمليات استيراد مختلف السلع والمنتجات ، بشكل خاص في مصر والعالم العربي.

ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تغطية مستمرة لأسعار الدولار الأمريكي بشكل يومي ، وهو ما نقدمه لكم من خلال النقاط التالية ، لليوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر لعام 2019.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد في البنوك​​​​​​​ المصرية

  • البنك الزراعي المصري

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك البركة

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

  • بنك عودة

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

16.479 جنيه مصري للشراء.

16.611 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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