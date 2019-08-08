الدولار بكام؟ .. سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

نعرض لك اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019 تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار تداول وصرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة ، فنحرص من خلال موقعنا على متابعة التطورات الخاصة بأسعار العملة الأمريكية في السوق المصري والعالمي ، والتي من الملاحظ أنها تلقى حالة من الاستقرار في الفترة الراهنة ، والتي يصاحبها حالة من الانخفاض الطفيف في أسعار العملات.

وعلى الجانب الآخر يذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي الدولار الواحد مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $ ، كما يذكر أن اكبر فئة ورقية يتم إنتاجها في الولايات المتحدة هي ورقة بقيمة 100 دولار.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس​​​​​​​

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الزراعى المصرى

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

اتش اس بى سى HSBC

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.493 جنيه للشراء.

16.621 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.