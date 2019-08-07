الدولار بكام؟! .. سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

تشهد أسعار الدولار الأمريكي حالة من التباين والاختلاف بين البنوك المختلفة العاملة في جمهورية مصر العربية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تغطية لمختلف الأمور المتعلقة بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار في السوق المصري ، فنقدم لك اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019 تقرير فيما يتعلق بأحدث أسعار الدولار الأمريكي الموجودة في البنوك الرسمية العاملة بمصر.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك​​​​​​​

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيهمصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

كريدى أجريكول

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

16.493 جنيه مصري للشراء.

16.621 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.