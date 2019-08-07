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الدولار بكام؟! .. سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

تشهد أسعار الدولار الأمريكي حالة من التباين والاختلاف بين البنوك المختلفة العاملة في جمهورية مصر العربية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تغطية لمختلف الأمور المتعلقة بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار في السوق المصري ، فنقدم لك اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019 تقرير فيما يتعلق بأحدث أسعار الدولار الأمريكي الموجودة في البنوك الرسمية العاملة بمصر.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك​​​​​​​

  • المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك عودة

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيهمصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • بنك البركة

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الزراعي المصري

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولى

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • كريدى أجريكول

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

16.493 جنيه مصري للشراء.

16.621 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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