الدولار بكام؟! .. سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019

تشهد أسعار الدولار الأمريكي حالة من التباين والاختلاف بين البنوك المختلفة العاملة في جمهورية مصر العربية ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تغطية لمختلف الأمور المتعلقة بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار في السوق المصري ، فنقدم لك اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019 تقرير فيما يتعلق بأحدث أسعار الدولار الأمريكي الموجودة في البنوك الرسمية العاملة بمصر.
أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
- المصرف العربي الدولي
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيهمصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- البنك الزراعي المصري
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولى
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- كريدى أجريكول
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.493 جنيه مصري للشراء.
16.621 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
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