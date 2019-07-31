الدولار بكام ؟! .. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 1 أغسطس 2019

يذكر أن أسعار الدولار الأمريكي كانت قد شهدت حالة من الانخفاض والتراجع خلال شهر يوليو الماضي وصلت إلى ما يقرب من 7 قروش خلال تعاملات صرف الدولار في يوليو ، ليبدء بعد ذلك شهر أغسطس بتعاملات جديدة تشهد حالة من الاستقرار وذلك لليوم الخميس الموافق 1 – 8 – 2019.
وفيما يخص الأسعار الخاصة بتداول الدولار الأمريكي اليوم فى السوق السوداء كان قد شهد حالة من الهدوء النسبي ، حيث قد شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من التراجع البسيط للغاية في السوق السوداء وذلك على مدار تعاملات الأسبوع بأكمله ، لتعود حالة الاستقرار والثبات والهدوء مسيطرة على السوق السوداء فنجد أن سعر الدولار الأمريكي كان قد سجل اليوم في السوق السوداء متوسط سعر بلغ قيمته 16.75 جنيه مصري ، وترجع حالة الاستقرار التي تعيشها أسعار الدولار الأمريكي في الفترة الراهنة إلى استقرار الطلب مع وجود العملة الأمريكية بشكل كافي في السوق المصري.
أسعار الدولار اليوم الخميس في البنوك
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- كريدى أجريكول
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك مصر
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك البركة
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.530 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع
- البنك الأهلي اليوناني
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك عودة
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.502 جنيه للشراء.
16.624 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.500 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
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