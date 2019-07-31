الدولار بكام ؟! .. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 1 أغسطس 2019

يذكر أن أسعار الدولار الأمريكي كانت قد شهدت حالة من الانخفاض والتراجع خلال شهر يوليو الماضي وصلت إلى ما يقرب من 7 قروش خلال تعاملات صرف الدولار في يوليو ، ليبدء بعد ذلك شهر أغسطس بتعاملات جديدة تشهد حالة من الاستقرار وذلك لليوم الخميس الموافق 1 – 8 – 2019.

وفيما يخص الأسعار الخاصة بتداول الدولار الأمريكي اليوم فى السوق السوداء كان قد شهد حالة من الهدوء النسبي ، حيث قد شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من التراجع البسيط للغاية في السوق السوداء وذلك على مدار تعاملات الأسبوع بأكمله ، لتعود حالة الاستقرار والثبات والهدوء مسيطرة على السوق السوداء فنجد أن سعر الدولار الأمريكي كان قد سجل اليوم في السوق السوداء متوسط سعر بلغ قيمته 16.75 جنيه مصري ، وترجع حالة الاستقرار التي تعيشها أسعار الدولار الأمريكي في الفترة الراهنة إلى استقرار الطلب مع وجود العملة الأمريكية بشكل كافي في السوق المصري.

أسعار الدولار اليوم الخميس في البنوك

بنك الإستثمار العربي AIB

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

كريدى أجريكول

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.530 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع

البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.502 جنيه للشراء.

16.624 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.500 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.