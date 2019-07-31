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الدولار بكام ؟! .. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 1 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
الدولار بكام ؟! .. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 1 أغسطس 2019
أسعار الدولار اليوم

يذكر أن أسعار الدولار الأمريكي كانت قد شهدت حالة من الانخفاض والتراجع خلال شهر يوليو الماضي وصلت إلى ما يقرب من 7 قروش خلال تعاملات صرف الدولار في يوليو ، ليبدء بعد ذلك شهر أغسطس بتعاملات جديدة تشهد حالة من الاستقرار وذلك لليوم الخميس الموافق 1 – 8 – 2019.

وفيما يخص الأسعار الخاصة بتداول الدولار الأمريكي اليوم فى السوق السوداء كان قد شهد حالة من الهدوء النسبي ، حيث قد شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من التراجع البسيط للغاية في السوق السوداء وذلك على مدار تعاملات الأسبوع بأكمله ، لتعود حالة الاستقرار والثبات والهدوء مسيطرة على السوق السوداء فنجد أن سعر الدولار الأمريكي كان قد سجل اليوم في السوق السوداء متوسط سعر بلغ قيمته 16.75 جنيه مصري ، وترجع حالة الاستقرار التي تعيشها أسعار الدولار الأمريكي  في الفترة الراهنة إلى استقرار الطلب مع وجود العملة الأمريكية بشكل كافي في السوق المصري.

أسعار الدولار اليوم الخميس في البنوك

  • بنك الإستثمار العربي AIB

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

  • كريدى أجريكول

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • بنك مصر

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • بنك البركة

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.530 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • بنك بلوم

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع

  • البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • بنك قناة السويس

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • المصرف المتحد

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • بنك المشرق

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

  • بنك عودة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • بنك الإسكندرية

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

  • البنك المركزي المصري

16.502 جنيه للشراء.

16.624 جنيه للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

16.500 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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