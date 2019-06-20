الدولار يتراجع من جديد.. أسعار العملات اليوم الخميس 20-6-2019 مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات اليوم في البنوك تباين ما بين ارتفاع وإنخفاض في سعر العملات مقابل الجنيه المصري، حيث شهد سعر الدولار اليوم أحد أبرز العملات الأمريكية تراجع جديد لليوم الثانى على التوالي، وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري الذي تراجع في تعاملات الخميس بنحو قرشين، ليُسجل الآن 16.67 جنيه للشراء مقابل 16.77 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري ارتفاع جديد ليُسجل وفق التقارير الأحدث 18.72 جنيه للشراء مقابل 18.92 للبيع.

أسعار العملات

تغييرات جديدة طرأت على مختلف أسعار العملات في نهاية التعاملات الأسبوعية للبنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للشراء 4.44 جنيه مقابل 4.47 للبيع، بينما انخفض سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري ليُسجل للشراء الآن 4.54 جنيه مقابل 4.57 للبيع، وسجل الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري ارتفاع جديد في تعاملات الخميس ليُسجل الآن مقابل الجنيه 21.06 جنيه مقابل 21.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

نستعرض لكم أسعار العملات اليوم بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج في كافة البنوك، ومتابعة لحظية حتى نهاية التعاملات، ونستعرض معكم الآن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، جديراً بالذكر أن سعر الدولار في البنك الأهلي قد انخفض في تعاملات اليوم مرتين، عند بداية التعاملات فقد بنحو قرشين، وبعدها سجل انخفاض جديد بنحو قرش ليستقر الآن عند 16.66 مقابل 16.76 للبيع.

الأسعار تُحدث على مدار اليوم.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم في معظم البنوك اليوم وعلى رأسهم الأهلي المصري وبنك الإسكندرية، وطبقاً لأخر تقارير فقد انخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقارنة بتعاملات أمس بنحو قرشين، ليُسجل الآن 16.71 للشراء وهو البنك الأعلى سعراً لشراء الدولار، بينما سجل التجاري الدولي انخفاض جديد ليُسجل أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.75 جنيه.

وسجل الدولار في كل من بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري الخليجي، عند 16.67 للشراء مقابل 16.77 للبيع، بينما سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، قناة السويس عند 16.66 للشراء مقابل 16.76 للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال مقارنة بباقي البنوك عند 4.45 للشراء، وسجل العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع العملة السعودية بنحو 4.47 جنيه، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 4.43 جنيه للشراء مقابل 4.47 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في كل من بنك مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك عودة عند 4.44 للشراء مقابل 4.47 للبيع، بينما سجل في كل من كريدي أجريكول، التجاري الدولي، البنك الأهلي الكويتي عند 4.42 جنيه للشراء مقابل 4.47 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بنحو 18.76 جنيه، بينما سجل بنك الشركة المصرفية العربية أقل سعر لبيع اليورو بنحو 18.83 جنيه، وسجل ارتفاع طفيف مع تعاملات الخميس في بنك الإسكندرية ليُسجل الآن 18.68 للشراء مقابل 18.94 جنيه للبيع.

سجل اليورو أمام الجنيه في بنك مصر الآن 18.72 جنيه للشراء مقابل 18.92 للبيع، وسجل اليورو في كل من بنك عودة، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري عند 18.70 للشراء مقابل 18.94 للبيع.