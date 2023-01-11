الدولار يعاود التراجع مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه في بداية التعاملات إلى مستوى قياسي مقارنة مع الأسعار المسجلة في ختام تداولات أمس الثلاثاء، ليسجل 32.05 جنيه للشراء و32.15 جنيه للبيع ببنك كريدي أجريكول، فيما سجلت العملة الأمريكية أقل سعر بقيمة 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع وفق مؤشرات بنك الإسكندرية، وأقل سعر بقيمة 29.55 جنيه للشراء مقابل 29.65 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وكان قد سجل سعر صرف الدولار في مستهل التعاملات 32.10 جنيه للشراء و32.15 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي كأعلى سعر، وبحسب تصريحات بعض الخبراء لوسائل إعلام عربية وأجنبية كان من المتوقع أن يستقر سعر الورقة الخضراء عند هذا المستوى خلال تداولات اليوم، إلا أنه عاود التراجع نحو 5 قروش مساء اليوم مسجلا متوسط سعر صرف بقيمة 29.70 جنيه للشراء و29.80 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 31.80 جنيه للشراء و 31.90 جنيه للبيع، وسجل نفس القيمة في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما سجل الأخضر الأمريكي 29.63 جنيه للشراء و 29.76 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، واستقر سعر العملة الأمريكية مسجلا 29.60 جنيه للشراء مقابل 29.70 للبيع في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس.