الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه المصري تعرف على سعر الدولار في البنوك العاملة في السوق المصري اليوم

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في مصر، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ويعتبر سعر الدولار من أهم المواضيع التي يتم البحث عنها من قبل المواطن المصري العادي، لارتباط الدولار بحياة المواطن البسيط، لأن سعر الدولار يدخل في تحديد أسعار كثيراً من السلع الأساسية، التي يستهلكها المواطن لذا فسعر الدولار من المواضيع الهامة التي يتابعها المواطن بدقة شديدة يومياً.

منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وسعر الدولار يخضع للعرض والطلب، ففي بداية التعويم كان سعر الدولار يقترب من 20 جنيه في السوق السوداء، نظراً لقلة المعروض من العملة الخضراء والمضاربات التي كانت تتم عليه من قبل المتلاعبين بالعملة، الذين كانوا يبحثون على مكسب سريع، لهم ولكن مع مرور الوقت وتحسن الوضع الافتصاد بدأ الدولار في التراجع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 16,55 16,67 البنك الأهلي المصري 16,58 16,68 بنك مصر 16,58 16,68 مصرف أبوظبي الإسلامي 16,61 16,70 بنك عوده 16,57 16,67 البنك المصري الخليجي 16,58 16,68 بنك ألإسكندرية 16,56 16,66 البنك التجاري الدولي 16,55 16,65 المصرف المتحد 16,55 16,65 البنك العربي الإفريقي الدولي 16,58 16,68 بنك قناة السويس 16,58 16,68 البنك الأهلي الكويتي”بير يوس” 16,57 16,67

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سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة للعام المالي2019 /2020

أعلنت وزارة المالية أن سعر الدولار في الموازنة العمة المصرية، للعام المالي 2019/2020 تم تحديده عند 16,46 جنيه للدولار، وهو السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم معلومة دقيقة ترضي متابعي موقعنا المتميز.