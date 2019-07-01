الذهب يشتعل في الأسواق العالمية تابع سعر الذهب في المملكة بالريال والدولار اليوم الأربعاء 3/7/2019

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن سعر الذهب في السوق السعودي، والذي يتابع أسعاره المواطن والمواطنة السعودية متابعة دقيقة على مدار الساعة، فأسعار الذهب من أهم مواضيع البحث على محركات البحث المختلفة من قبل المواطن العادي أو المستثمر، لأن الذهب ملاذ أمن للأفراد والدول في حالة وجود أزمات اقتصادية أو توترات سياسية.

يعتبر الذهب من أفضل الملازات الأمنة فهو معدن يزداد سعره و قيمته على المدى البعيد، فهو معدن غير قابل للتلف مع مرور الزمن، ويقدم في المناسبات السعيدة في الأفراح كشبكة من العريس إلي عروسته، وفي شبه الجزيرة العربية تتفاخر النساء بالذهب من قديم الزمن وتتزين به في الحفلات الخاصة بالنساء ويقدم كهدية قيمة بين العائلات .

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3/7/2019 في محلات الذهب

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي ذهب عيار 24 172 45,80 ذهب عيار 22 157,50 42 ذهب عيار 21 150,30 40 ذهب عيار 18 129 34,40 ذهب عيار 14 100 26,70 سعر الجنيه الذهب 1202 320 سعر أوقية الذهب 5341 1424 سعر سبيكة الذهب 17177 4580 سعر كيلو الذهب 171776 45808

أهم الخصائص التي تميز الذهب السعودي

من أهم الخصائص التي تميز الذهب السعودي عن غيره، هو أنه لا يتم أضافه أي عناصر له إلا عنصر واحد وهو عنصر الزئبق، مما يجعل من عملية فصل عنصر الذهب عن الزئبق عملية سهلة، لأن الذهب عنصر غير قابل للالتصاق.

متابعينا الأعزاء نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم المعلومة الدقيقة وأن ينال المقال على إعجابكم.