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الذهب يرتفع اليوم .. وعيار 21 يسجل 704 جنيه للجرام

بواسطة أسماء فتحي

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال تعاملات بداية اليوم بعد عودة البورصات العالمية للعمل اليوم الاثنين بنحو 7 جنيهات كاملة مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

اسعار الذهب في الأسواق اليوم:

عيار 24: يسجل نحو 805 جنيه للجرام.

عيار 22: يسجل نحو 738 جنيه للجرام.

عيار 21: يسجل نحو 704 جنيه للجرام.

عيار 18: يسجل نحو 603 جنيه للجرام.

عيار 14: يسجل نحو 469 جنيه للجرام.

عيار 12: يسجل نحو 402 جنيه للجرام.

الأونصة: سجلت نحو 22022 جنيه.

الجنيه الذهب: يسجل نحو 5632 جنيه.

كيلو الذهب: يسجل نحو 804571 جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم:

نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية أكد أن ارتفاع أسعار الذهب اليوم ناتج عن هروب المضاربين نحو الملاذ الآمن بعد دخول العالم في دوامة فيروس كورونا.

وأكد نجيب أن الذهب لن تستقر أسعاره خلال الوقت الراهن بسبب الأزمات العالمية التى يعانى منها الاقتصاد العالمي جراء توقف نسبة كبيرة من الأعمال بشكل عام وخوف المستثمرين من المستقبل والمجازفة بشكل خاص معتبرًا أن الفترة المقبلة ستظل بين ارتفاع كبير وعدول عن الارتفاع لحين تغير الأوضاع والتوصل إلى علاج ونهاية لكابوس كورونا المتحول.

وعن وضع السوق المحلي فقد أكد سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية أنه لا يوجد أحد يقبل على الشراء فى الوقت الراهن معتبرًا أن حالة الركود القائمة ستستمر طوال فترة الأزمة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 800 إلى 805
عيار 22 733 إلى 738
عيار 21 700 إلى 704
عيار 18 600 إلى 603
عيار 14 467 إلى 469
عيار 12 400 إلى 402
الاونصة 24,880 إلى 25,022
الجنيه الذهب 5,600 إلى 5,632
الكيلو 800,000 إلى 804,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر


أسماء فتحي
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