عاجل.. الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وهذا سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب في مصر والعالم أجمع شهدت اليوم ارتفاعا 5 جنيهات، ويبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبل على الزواج، وتعد اسعار الذهب معلومة اقتصادية مهمة للجميع وهي توضح الحالة الاقتصادية للبلاد، وننشر في مقالنا أسعار الذهب في مصر وسعر الجنيه الذهب.







أسعار الذهب اليوم

نوضح في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بعد ارتفاعه بنحو 5 جنيهات







سعر الذهب عيار 24 سجل 772.57 جنيها .

سعر الذهب عيار 21 سجل 676 جنيها .

سعر الذهب عيار 18 سجل 579.42 جنيها .

سعر الجنيه الذهب 5458 جنيها .

شعبة الذهب توضح سبب ارتفاع الذهب اليوم

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب ، اليوم الأربعاء ، بنحو 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد هو تأثر المعدن الأصفر بتعاملات البورصة العالمية التي وصلت لمستوى 1492 دولارًا للأوقية.







كيفية حساب المصنعية

نوضح لقرائنا الكرام طريقة حساب مصنعية جرام الذهب في محلات الصاغة بمصر والتي تتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيها، باختلاف أنواع أعيرة الذهب واختلاف التاجر والمحافظة، ويمكن لمن يرغب في شراء الذهب ويود حساب المصنعية أن يحسبها بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10 % من قيمة سعر جرام الذهب .