الذهب يفقد 6 جنيهات ويواصل تراجعه اليوم الخميس 18-4-2019.. تعرف على أسعار المعدن النفيس

تشهد أسعار الذهب الفترة الأخيرة في السعودية ومصر حالة من التراجع، إذ انخفضت الأسعار ستة جنيهات في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 18 أبريل 2019، بعدما فقد جنيهين في تعاملات أول أمس وأمس، وانخفض في السعودية بنحو 0.30 من الريال، فالكثير يبحث عن أسعار الذهب اليوم الخميس 18-4-2019.

أسعار الذهب ترتبط بأسعار الدولار

تخضع أسعار الذهب في السعودية ومصر والدول العربية لقانون العرض والطلب، وذلك حسب التأثر بسعر الدولار عالميا إذ يرتبط سعر الذهب بصورة مباشرة بأسعار الدولار في السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

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أسعار الدولار في مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 706.29 جنيه $40.97 سعر الذهب عيار 22 647.44 جنيه $37.56 اسعار الذهب عيار 21 618.02 جنيه $35.85 اسعار الذهب عيار 18 529.73 جنيه $30.73 سعر الذهب عيار 14 412.01 جنيه $23.90 سعر الذهب عيار 12 353.15 جنيه $20.49 سعر الذهب عيار 9 264.86 جنيه $15.37 اسعار أوقية الذهب 21,966 جنيه $1,274 اسعار جنيه الذهب 4,944 جنيه $286.83 اسعار كيلو الذهب 706,294 جنيه $40,974

أسعار الدولار في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 153.67 ريال $40.97 سعر الذهب عيار 22 140.86 ريال $37.56 اسعار الذهب عيار 21 134.46 ريال $35.85 اسعار الذهب عيار 18 115.25 ريال $30.73 سعر الذهب عيار 14 89.64 ريال $23.90 سعر الذهب عيار 12 76.83 ريال $20.49 اسعار أوقية الذهب 4,779 ريال $1,274 اسعار جنيه الذهب 1,076 ريال $286.83 اسعار كيلو الذهب 153,666 ريال $40,974

أسعار الدولار في الكويت

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 12.46 دينار $40.97 سعر الذهب عيار 22 11.42 دينار $37.56 اسعار الذهب عيار 21 10.90 دينار $35.85 اسعار الذهب عيار 18 9.34 دينار $30.73 سعر الذهب عيار 14 7.27 دينار $23.90 سعر الذهب عيار 12 6.23 دينار $20.49 اسعار أوقية الذهب 387.45 دينار $1,274 اسعار جنيه الذهب 87.21 دينار $286.83 اسعار كيلو الذهب 12,458 دينار $40,974

أسعار الدولار في الإمارات

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 150.51 درهم $40.97 سعر الذهب عيار 22 137.97 درهم $37.56 اسعار الذهب عيار 21 131.70 درهم $35.85 اسعار الذهب عيار 18 112.88 درهم $30.73 سعر الذهب عيار 14 87.80 درهم $23.90 سعر الذهب عيار 12 75.25 درهم $20.49 اسعار أوقية الذهب 4,681 درهم $1,274 اسعار جنيه الذهب 1,054 درهم $286.83 اسعار كيلو الذهب 150,507 درهم $40,974

الذهب يواصل تراجعه

ويذكر أن أسعار الذهب شهدت تراجعا جديدا في تعاملات اليوم الخميس الصباحية 18 أبريل 2019، بمصر بعد أن سجل المعدن الأصفر تراجعًا خلال تعاملات أمس، بنحو جنيهين، متأثرًا بالتراجع الذي شهدته أسعار الذهب على الصعيد العالمي.

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