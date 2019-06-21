الذهب يواصل الارتفاع| أسعار الذهب في السعودية اليوم 21 يونيو لجميع الأعيرة الذهبية بالريال السعودي والدولار الأمريكي

الذهب يواصل الارتفاع الطفيف يومياً ويتقدم يوماً بعد يوم ونقدم لكم في هذا المقال تقرير بأسعار الذهب في السعودية اليوم وذلك في آخر تحديث لسعر الذهب على الموقع الرسمي للذهب، وعمل مقارنة بسيطة لجميع الأعيرة الذهبية لمعرفة مدى التغييرات التي حدثت لسعر الذهب في الأيام السابقة ومعرفة التوقيت المناسب لبيع الذهب أو الشراء أو التداول على المعدن الأصفر صاحب القيمة الكبيرة.

أسعار الذهب في السعودية

يبحث الكثير من متابعي أسعار الذهب بصفة دورية عن سعر الأعيرة الذهبية والتي لن تستقر عند حد معين فهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب، ونلاحظ في هذا التوقيت زيادة أسعار الذهب بشكل بسيط جدا يومياً ولكن تؤثر هذه التغييرات مع تجار المعدن الأصفر كثيراً وإليكم قائمة بأسعار الذهب اليوم:

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 167.99 ريال $44.78 سعر الذهب عيار 22 153.99 ريال $41.05 اسعار الذهب عيار 21 146.99 ريال $39.19 اسعار الذهب عيار 18 125.99 ريال $33.59 سعر الذهب عيار 14 97.99 ريال $26.12 سعر الذهب عيار 12 83.99 ريال $22.39 اسعار أوقية الذهب 5,224 ريال $1,393 اسعار جنيه الذهب 1,176 ريال $313.50 اسعار كيلو الذهب 167,989 ريال $44,785

مقارنة أسعار الذهب بالأيام الماضية

نقوم بعمل مقارنة بسيطة لأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم والأيام الأخيرة لمعرفة التغييرات التي حدثت على الأسعار لمعرفة التوقيت المناسب لشراء الذهب أو البيع والتداول وتحديد الأهداف والتوقعات لكل شخص وإليكم المقارنة البسيطة التي تهمكم كثيراً:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 20 يونيو 167.51 146.57 125.63 97.71 83.75 19 يونيو 164.11 143.60 123.08 95.73 82.05 18 يونيو 162.40 142.10 121.80 94.73 81.20 17 يونيو 161.62 141.42 121.22 94.28 80.81 16 يونيو 161.85 141.63 121.39 94.42 80.93 15 يونيو 161.47 141.29 121.11 94.19 80.74 14 يونيو 161.84 141.61 121.38 94.40 80.92 13 يونيو 161.91 141.67 121.43 94.45 80.95 12 يونيو 160.84 140.74 120.63 93.82 80.42 11 يونيو 160.07 140.06 120.05 93.37 80.03

ونجد بعد الاضطلاع على الجدول وعمل المقارنة أن مؤشر أسعار الذهب في ارتفاع في آخر الأيام وإليكم الرسم البياني الذي يوضح كيف ارتفع سعر الذهب خلال الشهر الماضي:

يتم تحديث هذا المقال بشكل دوري لمتابعة كل التغييرات التي تحدث على المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية والتي يمكن أن تتغير أكثر من مرة خلال اليوم الواحد ولن تستقر الأسعار منذ فتح وبداية التعاملات حتى نهايتها في الإقفال وتتغير كثيراً ويمكنكم متابعة المقال بشكل مستمر لمعرفة كل جديد يطرأ على سعر جرام الذهب لجميع الأعيرة الذهبية.