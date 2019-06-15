الريال السعودي بـ 4.44 جنيه.. اعرف أسعار العملات اليوم السبت 15-6-2019 في البنوك

نظراً لعدم وجود تعاملات في البنوك يومي الجمعة والسبت، استقرت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في كافة البنوك، حيث استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 4.44 للشراء مقابل 4.49 للبيع، بينما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك 18.83 للشراء مقابل 19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 4.55 للشراء مقابل 4.57 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك

سجل الريال القطري في أحدث تعاملات في البنوك اليوم السبت 4.33 حنيه للشراء مقابل 4.62 للبيع، ويُقدم البنك المركزي المصري أفضل سعر لشراء الريال القطري بنحو 4.58 جنيه، بينما سجل متوسط الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري للشراء 54.99 مقابل 55.33 للبيع.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

نستعرض معكم الآن عبر موقع كلمة دوت أورج كافة أسعار العملات في بنك مصر وفق أخر تحديثات حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد جميع العملات استقرار اليوم السبت تزامناً مع عطلة البنوك الرسمية، ومع بداية التعاملات الصباحية غداً الأحد قد تشهد أسعار العملات في البنوك تحركات جديدة.

العملة شراء بيع الدينار الكويتي 54.98 55.33 الدولار 16.71 16.81 الريال السعودي 4.44 4.48 الريال القطري 4.33 4.62 الدرهم الإماراتي 4.55 4.58 الريال العماني 43.4 43.67 الجنيه الإسترلينى 21.04 21.32 اليورو 18.73 18.98 الدينار البحريني 44.32 44.59

الأسعار مُحدثة الآن وفق أخر تعاملات في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوم عند 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، في حين استقر في بنك الإسكندرية عند 16.67 للشراء مقابل 16.77 للبيع، ومقارنة بأسعار الدولار في باقي البنوك سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.72 جنيه.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي للشراء 16.67 للشراء مقابل 16.77 للبيع، بينما سجل الدولار استقرار في كل من بنك عودة، التعمير والإسكان، والبنك اليوناني الأهلي المصري عند 16.68 للشراء مقابل 16.78 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك الآن 4.44 مقابل 4.49 للبيع، ويُقدم البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بنحو 4.46 جنيه، بينما سجل الأفريقي الدولي للبيع 4.47 جنيه وهو أقل سعر لبيع العملة السعودية أمام الجنيه.

سجل الريال مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول عند 4.43 للشراء مقابل 4.48 للبيع، بينما استقر في المصرف المتحد عند 4.42 للشراء مقابل 4.48 للبيع، ونتابع معكم سعر الريال في البنوك لحظة بلحظة.

سعر اليورو مقابل الجنيه

وفق أخر تقارير لأسعار اليورو في جميع البنوك، سجل متوسط سعر اليورو بنحو 18.83 شراء، مقابل 19 جنيه بيع، ويُقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو من المواطنين بنحو 18.94 جنيه، في حين سجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع اليورو بنحو 18.96 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك عودة 18.83 جنيه للشراء مقابل 18.97 للبيع، وسجل اليورو في بنك الإسكندرية استقرار لليوم الرابع على التوالي عند 18.80 للشراء مقابل 19 جنيه للبيع.