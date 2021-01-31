الزبيدي على القمة.. أسعار الفقع في الكويت

يناير وفبراير ومارس هم أوج موسم بيع الفقع في الكويت، وأسعار الفقع في الكويت مثلها مثل باقي السلع تتحدد طبقًا لآليات العرض والطلب، معظم الفقع في أسواق الكويت مستورد من السعودية والعراق وإيران ودول المغرب العربي ليبيا والجزائر والمغرب، إلى جانب الفقع المحلي الكويتي، الفقع في الكويت 2021 مثل كل عام، يتربع على عرشه الفقع الزبيدي كبير الحجم ذا القشرة البيضاء، وطبق الفقع مع الأرز أو اللحم، واحد من الأطباق المفضلة في الخليج.

أسعار الفقع في الكويت

من المفترض أن يبدأ موسم بيع الفقع من شهر نوفمبر من كل عام، لكن هذا العام تأخر الانتاج المستورد من الفقع بسبب توقف حركة الطيران، وتأخر سقوط الأمطار في بعض البلدان.

شاهد أيضًا: أفضل طريقة لتنظيف الفقع

وبدأت بشائر الفقع في سوق الكويت مع نهاية يناير 2021 حيث وصل الفقع العراقي ثم الفقع السعودي، على ان يصل الفقع الإيراني بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير، أسعار الفقع في الكويت 2021: الفقع السعودي الزبيدي الكبير سعر الكيلو 25 دينار، الفقع الوسط 15 دينار، الفقع الصغير 12 دينار، بينما يتراوح سعر الفقع العراقي من 10 إلى 15 دينار للكيلو.