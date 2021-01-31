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الزبيدي على القمة.. أسعار الفقع في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
اسعار الفقع في الكويت اسعار الفقع في الكويت

يناير وفبراير ومارس هم أوج موسم بيع الفقع في الكويت، وأسعار الفقع في الكويت مثلها مثل باقي السلع تتحدد طبقًا لآليات العرض والطلب، معظم الفقع في أسواق الكويت مستورد من السعودية والعراق وإيران ودول المغرب العربي ليبيا والجزائر والمغرب، إلى جانب الفقع المحلي الكويتي، الفقع في الكويت 2021 مثل كل عام، يتربع على عرشه الفقع الزبيدي كبير الحجم ذا القشرة البيضاء، وطبق الفقع مع الأرز أو اللحم، واحد من الأطباق المفضلة في الخليج.

أسعار الفقع في الكويت

من المفترض أن يبدأ موسم بيع الفقع من شهر نوفمبر من كل عام، لكن هذا العام تأخر الانتاج المستورد من الفقع بسبب توقف حركة الطيران، وتأخر سقوط الأمطار في بعض البلدان.
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وبدأت بشائر الفقع في سوق الكويت مع نهاية يناير 2021 حيث وصل الفقع العراقي ثم الفقع السعودي، على ان يصل الفقع الإيراني بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير، أسعار الفقع في الكويت 2021: الفقع السعودي الزبيدي الكبير سعر الكيلو 25 دينار، الفقع الوسط 15 دينار، الفقع الصغير 12 دينار، بينما يتراوح سعر الفقع العراقي من 10 إلى 15 دينار للكيلو.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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