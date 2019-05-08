السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ

أعلنت سلسلة كارفور بالمملكة العربية السعودية عن عرض جديد بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث العرض الجديد في الفترة من الاربعاء 3-9-1440 هـ الموافق 8/5/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 9-9-1440 هـ الموافق 14/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

عروض كارفور ” أهلاً رمضان .. عروضنا غير وعندنا اللي فيه الخير ”

منتجات عرض كارفور السعودية 3-9 رمضان 1440 هـ