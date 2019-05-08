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السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلنت سلسلة كارفور بالمملكة العربية السعودية عن عرض جديد بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث العرض الجديد في الفترة من الاربعاء 3-9-1440 هـ الموافق 8/5/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 9-9-1440 هـ الموافق 14/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

عروض كارفور ” أهلاً رمضان .. عروضنا غير وعندنا اللي فيه الخير ”

منتجات عرض كارفور السعودية 3-9 رمضان 1440 هـ

  • منتجات غذائية : زيت – مياه – صدور دجاج مجمد – شراب شيكولاتة – حليب مبخر – كيك – حليب مجفف – بسكويت – شيكولاتة – مياه غازية – عصائر – لحم مفروم – خروف سولكني – خروف رفيدي – جبنة قليلة الملح – زيتون اخضر – سمك فيليه – سمك سبريم – حلاوة طحنية سادة – عوامات وبلح شام – عجينة كنافة – خبز بالتمر – برتقال للعصير – تفاح احمر – موزة – لوز اخضر – جنارك – بطيخ – فلفل – ليمون – زهرة قرنبيط – بصل احمر – تمر- دجاج مجمد – سمبوسة – فواكه مجمدة – بيض – جبنة كريمة .
  • ملابس ومفروشات : طقم مناشف – بطانية صوف – وسادة كوين – منشفة حمام – بلوزات – فساتين – صنادل – بنطلونات .
  • أجهزة كهربائية والكترونية : مسرح منزلي – تليفزيونات – اله كي بالبخار – ماكنة مطبخ – موقد كهربائي – شواية – غلاية – عصارة – ميكروويف – جوالات – لابتوبات – تابلت .
  • العاب اطفال : سيارة كهربائية – طقم لعب بناتي – سيارة بجهاز تحكم – دراجة ثلاثية – حوض سباحة .
  • مستلزمات منزلية : طقم حدائق – مرجيحة – صباح – لمبات – ضاغط هواء – قاتل حشرت – طقم مثقاب + صاروخ – حقائب سفر – سجادة صلاة .

السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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