السعودية : عروض كارفور من 3 وحتى 9 رمضان 1440 هـ

أعلنت سلسلة كارفور بالمملكة العربية السعودية عن عرض جديد بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث العرض الجديد في الفترة من الاربعاء 3-9-1440 هـ الموافق 8/5/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 9-9-1440 هـ الموافق 14/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
عروض كارفور ” أهلاً رمضان .. عروضنا غير وعندنا اللي فيه الخير ”
منتجات عرض كارفور السعودية 3-9 رمضان 1440 هـ
- منتجات غذائية : زيت – مياه – صدور دجاج مجمد – شراب شيكولاتة – حليب مبخر – كيك – حليب مجفف – بسكويت – شيكولاتة – مياه غازية – عصائر – لحم مفروم – خروف سولكني – خروف رفيدي – جبنة قليلة الملح – زيتون اخضر – سمك فيليه – سمك سبريم – حلاوة طحنية سادة – عوامات وبلح شام – عجينة كنافة – خبز بالتمر – برتقال للعصير – تفاح احمر – موزة – لوز اخضر – جنارك – بطيخ – فلفل – ليمون – زهرة قرنبيط – بصل احمر – تمر- دجاج مجمد – سمبوسة – فواكه مجمدة – بيض – جبنة كريمة .
- ملابس ومفروشات : طقم مناشف – بطانية صوف – وسادة كوين – منشفة حمام – بلوزات – فساتين – صنادل – بنطلونات .
- أجهزة كهربائية والكترونية : مسرح منزلي – تليفزيونات – اله كي بالبخار – ماكنة مطبخ – موقد كهربائي – شواية – غلاية – عصارة – ميكروويف – جوالات – لابتوبات – تابلت .
- العاب اطفال : سيارة كهربائية – طقم لعب بناتي – سيارة بجهاز تحكم – دراجة ثلاثية – حوض سباحة .
- مستلزمات منزلية : طقم حدائق – مرجيحة – صباح – لمبات – ضاغط هواء – قاتل حشرت – طقم مثقاب + صاروخ – حقائب سفر – سجادة صلاة .
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