السعودية والإمارات تودعان 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

أعلنت السعودية والإمارات عن تقديم حزمة من المساعدات للسودان، حيث قامت الدولتان بإيداع مبلغ نصف مليار دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، وأن باقي المساعدات المقدمة من الدولتين للسودان، ستكون بقيمة 2.5 مليار دولار لتوفير كل احتياجات الشعب السوداني الملحة، القرار السعودي الإماراتي، يأتي في وقت هام، لمساعدة السودان للعبور من أزمتها الاقتصادية الحالية، يذكر أن الأزمة الاقتصادية السودانية، أدت لاحتجاجات شعبية كبيرة، أسفرت عن عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وعن حالة الأسواق في السودان الآن، فعلى الرغم من الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسودان، إلا إن أسعار السلع لم تنخفض حتى الآن، وتتخذ الدولة والمجلس العسكري الانتقالي عدة تدابير لخفض الأسعار، ولتوفير كل الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني، وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وأكد مراقبون، أن سعر الدولار في السودان وصل إلى 50 جنية سوداني بالسوق السوداء، بعدما اخترق حاجز ال90 جنية الأسبوع الماضي.

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