الصحة تعلن عن اصابة 149 حالة جديدة اليوم بفيروس كورونا و 7 حالات وفاة

أصبح تعداد حالات الاصابة اليومية بفيروس كورونا أهم ما يشغل الرأي العام خاصة أنه المؤشر الوحيد المتاح لمعرفة ما إن كان الفيروس يسير في طريق الانتشار أم أن هناك إمكانية للسيطرة عليه وأصبح البيان الرسمي لوزارة الصحة والسكان الذي أصبح يصدر بشكل يومي على رأس اهتمامات المواطنين.

عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا اليوم:

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيانها الصادر اليوم عن إجمالي الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها من فيروس كورونا اليوم والتي بلغت 149 اصابة جديدة ليصل إجمالى الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا حتى اليوم فيمصر إلى 1322 حالة.منهم 85 حالة وفاة و 259 حالة تم تعافيها.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي عن وزارة الصحة والسكان أن الحالات التى تم حصر إصابتها بفيروس كورونا معمليًا اليوم جميعهم مصريين من بينهم بعض العائدون من الخارج فضلا عن مخالطين للمصابين المُعلن عنهم سابقًا.

7 حالات وفاة اليوم و 259 حالة تعافت تمامًا حتى الآن:

أعلن خالد مجاهد المتحدث الرسمي عن وزارة الصحة والسكان لشئون الإعلام أكد أن عدد الحالات التي توفيت اليوم بلغت الـ 7 أشخاص.

وأكد مجاهد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والسكان أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلهم المعملية من ايجابية إلى سلبية وصلوا إلى 396 شخص وخرج منهم 259 حالة بعد التأكد من تعافيهم تمامًا، مؤكدًا أن وزارة الصحة المصرية تلتزم تمامًا بإرشادات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الإصابات بعد ضمان كامل إجراءات الرصد والتقصي.

وزارة الصحة تؤكد على مواصلة دعمها النفسي للمصابين بفيروس كورونا:

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن الوضع الوبائي في مصر ينقسم الى “88% يعانون من أعراض بسيطة 7% أصحاب الأعراض المتوسطة، و3% أعراض حادة، و2% حالات حرجة”مؤكدة أن مصر تم تصنيفها ضمن الدول بسيطة الإصابات لافتة الى أن هناك 30% من حالات الوفاة في مصر تحدث قبل دخول المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وأكدت وزير الصحة أنهم حريصين على تقديم الدعم النفسي للمواطنين أثناء فترة العزل المنزلى وقد تم تدريب نحو 150 متخصص في الصحة النفسية للتعامل مع المواطنين والرد على جميع التساؤلات التي ترد عبر الخط الساخن “105 و 15335”.