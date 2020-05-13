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الصحة تكشف الخطة الكاملة للتعايش مع كورونا في مصر

بواسطة معتز بدوي
هالة زايد وزيرة الصحة خطة التعايش مع كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة المصرية، عن خطة الوزارة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والمقرر البدء في تنفيذها مطلع يونيو المقبل، حسبما أكد في وقت سابق، المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وأوضح مجاهد أن تنفذ الخطة على 3 مراحل.

المرحلة الأولى للتعايش مع كورونا

  • هيّ مرحلة الإجراءات المشددة، وتستمر حتى حدوث تناقص في الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين.
  • الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات.
  • إلزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله.
  • إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها.
  • الحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية.
  • عدم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات.
  • إذا كان مصاب كورونا بأعراض بسيطة (ليس ضمن الفئات عالية الخطورة)يبقى في المنزل ويتبع إرشادات العزل المنزلي لحين زوال الأعراض تماما أو أي علامة تدل على تطور الأعراض المرضية.
  • عدم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو استراحات الأندية.
  • تخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو.
  • تخصيص مقاعد إضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى.

المرحلة الثانية للتعايش مع كورونا

  • مرحلة الإجراءات المتوسطة، مدتها 28 يومًا.
  • الفرز البصري والشفوي لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات.
  • إلزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله.
  • إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها.
  • الحفاظ على كثافة متوسطة داخل المنشآت والمحال التجارية.
  • عدم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية.

المرحلة الثالثة للتعايش مع كورونا

  • مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة لحين إشعار آخر.
  • الالتزام بالتهوية الجيدة، ومنع أي نوع من التزاحم.
  • البدء في تلقي اللقاح حال أوصت منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال
  • اتباع أساليب النظافة العامة.
  • التقيد بالاشتراطات الصحية لمتداولي الأطعمة في المطاعم والفنادق.
  • ترصد المرض روتينيا وتنشيط الترصد حال ظهور أي حالات جديدة.
معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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