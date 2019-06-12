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الضمان الإجتماعي | تعرف على تفاصيل وموعد مساعدة المقطوعة 1440 شهر شوال

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
الضمان الإجتماعي | تعرف على تفاصيل وموعد مساعدة المقطوعة 1440 شهر شوال
العمل تودع مخصصات الضمان الاجتماعي
يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن أخبار وموعد وتفاصيل مساعدة المقطوعة والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة ، وذلك من أجل تحسين ظروف الحياتية للمواطنين في المملكة ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة هي من أبرز البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية لمساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو المتوسط ، والتي لا تقدر على التعايش مع ظروف الحياة الصعبة التي تمر بها تلك الأسر ، وذلك بسبب غلاء الأسعار ، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العديد من الخدمات والسلع ، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار البنزين والعديد من الخدمات الأخري ، من اجل تطبيق رؤية 2020 ، وتحقيق التوزان الإقتصادي .

شروط  مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف

متي يتم صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل من خلال حسابها الرسمي عبر خدمة العملاء سؤالاً بخصوص موعد مساعدة المقطوعة ، حيث أجابت الوزارة على أنه لا يوجد موعد محدد للصرف ، وقد دعت كافة المستفيدين إلي الإنتظار حتي الإعلان الرسمي عن موعد الصرف ، وقد ناشد العديد من المواطنين على قوائم الإنتظار الوزارة من أجل إيداع المبالغ في حساباتهم وذلك بسبب الظروف التي تمر بها الأسر .

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

هذا وقد قامت وزارة العمل من باب التسهيل والتيسير على المواطنين في المملكة بعمل رابط من أجل الإستعلام ومساعدة المواطنين من أجل فحص ومعرفة موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام عن المقطوعة من خلال الرابط التالي هــــنـــا    

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عن الكاتب

حسين كوراز

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