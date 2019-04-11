الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقوعة شهر شعبان 1440 هـ ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية ، العديد من التفاصيل اخبار مساعدة المقطوعة، حيث يبحث الكثير من المستفيدين والمستفيديات والمواطنين في دولة المملكة عن اخبار الضمان الإجتماعي من أجل الإستعلام ومعرفة موعد صرف مساعدة المقطوعة للشهر الهجري الجديد ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية من أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي بشكل عام.
شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعينرصد لكم متابعينا الكرام العديد من التفاصيل لشروط صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثير من عن شروط صرف مساعدة المقطوعة ، ومن تلك الشروط ما يلي :-
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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