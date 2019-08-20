الطماطم تبدأ بـ جنيه للكيلو.. أحدث أسعار الفواكه والخضراوات اليوم في مصر 20-8-2019

شهدت أسعار الفواكه والخضراوات في الفترة الماضية حالة من الارتفاع في الأسواق المصرية، ولكن بعد عيد الأضحى المبارك شهدت أسواق الجملة استقراراً في أسعار الخضراوات والفاكهة، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة العرض ووجود فائض في الإنتاج، وننقل لكم من خلال موقع “كلمة دوت أورج” أسعار الخضراوات اليوم في مصر والفاكهة.

أسعار الخضراوات اليوم

شهدت أسعار الخضراوات اليوم في مصر استقراراً، وقد تحدث نائب رئيس شعبة الخضراوات “حاتم النجيب”، إن أسعار الخضراوات خاصة في سوق العبور للجملة، شهدت بعد عيد الأضحى انخفاضاً بين 15-20%، وأوضح أيضاً أسعار الطماطم تبدأ من 1- 3.50 جنيه لسعر الكيلو، وسعر البطاطس للكيلو 3-5.50 جنيهات، والبصل 2-3.50 جنيه، كما استقرت أسعار الفاصوليا بين 30-40 جنيهاً، والخيار البلدي والصوب من 2-3.50 جنيه، والبامية من 12-18 جنيه للكيلو.

وبلغ الفلفل الرومي البلدي للكيلو 4 جنيهات، والفلفل الصوب 6 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 18 جنيه، والفلفل الحامي 4 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو القلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، والخس الكابوتشي 5 جنيهات، ورابطة الخس 3 كيلو من 5-10 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، الباذنجان 2 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة اليوم في مصر للعنب النباتي بين 4-6 جنيه للكيلو، والليمون من 4-10 جنيه للكيلو، والتين البرشومي بين 5-10 جنيهات، والجوافة من 4-8 جنيهات، والخوخ بين 4-9 جنيه للكيلو، سعر الكانتالوب بين 3-6 جنيهات، والرمان 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات، التفاح المصري بين 8-12 جنيه، والتفاح الأمريكي من 17-21 جنيه، مانجو عويس بين 14-24 جنيه للكيلو، البرقوق المستورد 22 جنيه، البرقوق سانتا روزا 25 جنيه، الجريب فروت 15 جنيه، الشمام 6 جنيهات.