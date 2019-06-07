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الطن بكام..اعرف سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7-6-2019 في مصر

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
الطن بكام..اعرف سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7-6-2019 في مصر
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر الحديد والأسمنت اليوم نستعرضها معكم الآن خاصةً وأن أسعار الحديد والأسمنت محط إهتمام لفئة كبيرة من المواطنين، وتحديداً بعد تعويم الجنية المصري، حيث شهد سعر الحديد في مصر عدة ارتفاعات تاريخية عقب ارتفاع سعر الدولار في البنوك إلي الضعف، وفي ثالث أيام عيد الفطر شهد سعر طن الحديد استقرار تام عند نفس متوسطات أسعار الحديد أمس الخميس، وسجل سعر طن حديد عز  11880 جنية.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

تخضع أسعار الحديد في مصر لعدة عوامل رئيسية، أبرزها سعر الحديد الخام عالمياً والمعروف باسم البيليت، وسعر الدولار اليوم مقابل الجنية، فيما أكد سابقاً نائب رئيس غرفة مواد البناء، الدكتور كمال الدسوقي بأن أسعار الحديد لا ترتبط نهائياً بأسعار الأسمنت، فكل منهما له ظروفه الخاصة في التصنيع، جديراً بالذكر أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب حول فرض رسوم جمركية على البيليت قد أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار الحديد في مصر.

سعر الحديد اليوم

وعن ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الحالية، أكد أحد تجار مواد البناء في السوق المصري بأن السبب الرئيسي آليات العرض والطلب خاصةً وأن مصر تشهد في الفترة الحالية زيادة كبيرة في المشروعات، وأيضاً ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي ساهم في زيادة سعر طن الحديد في مصر، وإليكم أحدث أسعار الحديد اليوم الجمعة طبقاً لأخر تحديث.

المنتج أقل سعر بالجنية أعلى سعر بالجنية
عز 11880 11900
الدخيلة 11880 11900
المصريين 11800 11800
بشاي 11830 11850
العتال 11800 11850
عطية 11800 11800
المراكبي 11740 11750
الكومي 11600 11600
الجارحي 10150 10100

وقد استقر سعر طن الحديد لمنتج أركو عند 9750 جنية، فيما سجل حديد الجيوشي ومصر استيل 11600 جنية مقابل الطن الواحد، ونتابع معكم على مدار اليوم مؤشر أسعار الحديد عبر موقع كلمة دوت أورج.

سعر الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت اليوم استقرار تام في كافة مصانع مصر، حيث استقر سعر طن الأسمنت السويس عند 790 جنية، فيما سجل سجل منتج المسلح بنحو 810 جنية مقابل الطن الواحد، وإليكم أحدث أسعار الأسمنت اليوم الجمعة وفق أخر تقارير من شعبة المواد والبناء.

المنتج أقل سعر أعلى سعر
المسلح 810 815
النصر 795 800
التعمير 800 805
أسيك 810 810
حورس 800 800
النهضة 790 790
الصخرة 790 790
المخصوص 800 800
أسوان 790 795

وسجل السويدي مقابل الطن بنحو 810 جنية، وسجل منتج جنوب الوادي 795 جنية، وأخيراً سجل البرج 950 جنية مقابل الطن الواحد، مع العلم  بأن الجدول السابق يشمل أسعار الأسمنت العادي، وقد سجل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض بنحو 2250 جنية.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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