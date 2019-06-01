العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة أسواق عبد الله العثيم مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة بمصر للفترة من السبت 1/6/2019 م وحتى يوم السبت 15/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية.

منتجات وسلع عيد الفطر 2019 من العثيم مصر

العرض على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المختلفة أهمها :