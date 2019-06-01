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العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة أسواق عبد الله العثيم مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة بمصر للفترة من السبت 1/6/2019 م وحتى يوم السبت 15/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية.

منتجات وسلع عيد الفطر 2019 من العثيم مصر

العرض على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المختلفة أهمها :

  • مخبوزات العيد : كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور
  • البان ومنتجاتها : حليب / زبادي / زبدة / سمن طبيعي /  مجموعة متنوعة من الجبن المختلفة مثل القريش ودبل كريم والعلب والمثلثات و والرومي وجودا وفلمنك والشيدر والريكفوردو الامنتال والموزاريلا وملح خفيف وكوباياتواسطمبولي وكريمي.
  • بقالة جافة : مجموعة من المعلبات المختلفة – البقوليات – العصائر والمشروبات  -النكهات والتوابل .
  • لحوم ودواجن واسماك ومصنعاتها طازجة ومجمدة : لحم طازج مكعبات وكباب حلة وانتركوت ومفروم- بسطرمة – لانشون – رومي – بانيه دجاج – استربس دجاج – رومي مدخن – دجاج مدخن – بسطرمة – فصوص رومي – سجق – فرانكفورتر – برجر – كفتة – كابوريا – سمك فيليه – كالماري – سبيط – جمبري – سي فود.
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : جل غسيل – مساحيق غسيل – منظف أطباق – منظف ارضيات – مزيل دهون – منظف زجاج – سائل مطهر – مناديل – ورق تواليت – رول مطبخ – صابون – شامبوهات – حملم كريم – ملمع موبليا – رول قمامة – فويل – فوط صحية – حفاضات أطفال – بلسم – فرش اسنان – – معجون اسنان – غسول فم .
  • أدوات ومستلزمات منزلية : فلاتر مياه – ولاعة – اطقم استكانة – طقم مج – طقم بولة – طقم ستارة.

العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019 العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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