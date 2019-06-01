العثيم مصر : عروض عيد الفطر من 1 وحتى 15 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة أسواق عبد الله العثيم مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة بمصر للفترة من السبت 1/6/2019 م وحتى يوم السبت 15/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية.
منتجات وسلع عيد الفطر 2019 من العثيم مصر
العرض على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المختلفة أهمها :
- مخبوزات العيد : كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور
- البان ومنتجاتها : حليب / زبادي / زبدة / سمن طبيعي / مجموعة متنوعة من الجبن المختلفة مثل القريش ودبل كريم والعلب والمثلثات و والرومي وجودا وفلمنك والشيدر والريكفوردو الامنتال والموزاريلا وملح خفيف وكوباياتواسطمبولي وكريمي.
- بقالة جافة : مجموعة من المعلبات المختلفة – البقوليات – العصائر والمشروبات -النكهات والتوابل .
- لحوم ودواجن واسماك ومصنعاتها طازجة ومجمدة : لحم طازج مكعبات وكباب حلة وانتركوت ومفروم- بسطرمة – لانشون – رومي – بانيه دجاج – استربس دجاج – رومي مدخن – دجاج مدخن – بسطرمة – فصوص رومي – سجق – فرانكفورتر – برجر – كفتة – كابوريا – سمك فيليه – كالماري – سبيط – جمبري – سي فود.
- منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : جل غسيل – مساحيق غسيل – منظف أطباق – منظف ارضيات – مزيل دهون – منظف زجاج – سائل مطهر – مناديل – ورق تواليت – رول مطبخ – صابون – شامبوهات – حملم كريم – ملمع موبليا – رول قمامة – فويل – فوط صحية – حفاضات أطفال – بلسم – فرش اسنان – – معجون اسنان – غسول فم .
- أدوات ومستلزمات منزلية : فلاتر مياه – ولاعة – اطقم استكانة – طقم مج – طقم بولة – طقم ستارة.
التعليقات