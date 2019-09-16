الفرق بين الحساب البنكي وحساب الأيبان الشخصي

كثيراً ما يتطلب الأمر استلام حوالات مالية من خارج البلاد أو تحويل مالي على حسابك الشخصي من حسابات أخرى وهنا يتطلب إدخال حساب الأيبان الشخصي للمحول إليه الأموال وفي مقالنا اليوم نلقي الضوء على الفرق بين الحساب الشخصي وحساب الأيبان الشخصي أو السويفت كود فما هو الأيبان وما هو الحساب الشخصي.







ماهو حساب الأيبان ؟

الأيبان أو السويفت هو مجموعة من الحروف وبعض البنوك حروف وأرقام يستخدم حين استلام الأموال من البنوك العادية وتبسيطاً للمعنى هو رمز تعبيري عن البنك أو الفرع الرئيسي الذي تم فتح فيه الحساب الشخصي أول مرة أي أن كل فرع من فروع البنك الواحد لدية سويفت خاص به يختلف عن الفرع الآخر لذا احرص أن يكون لديك السويفت كود الخاص بك أو الأيبان الشخصي.







ما هو الفرق بين الحساب الشخصي وحساب الأيبان البنكي

الجساب الشخصي هو الأرقام التي تتسلمها وتدل على حسابك لدى البنك وهي أرقام خاصة بكل بنك تستطيع من خلالها الإيداع والسحب ولا يمكن لأحد غيرك أن يتصرف في تلك الأموال تحت الحساب دون موافقتك الشخصية من خلال توكيل أو شيك مدفوع من حسابك؛ أما الأيبان فهو أرقام أو رموز مكملة لحسابك والتي من خلالها تسطيع استلام الأموال إلى حسابك الشخصي من مواقع أو أشخاص بخارج البلاد.

شكل السويفت كود أو الأيبان الشخصي

AAAA BB CC DDD يكون شكل السويفت أو الأيبان بهذا الشكل ولكل حرف من الحروف دلالة محددة وهي:_







AAAA تعني الكود الخاص بالبنك نفسه.

BB وتعني كود الدولة المقيم بها المرسل إليه.

CC كود الموقع ويتكون من رموز وأرقام.

DDD تعني فرع البنك المفتوح بواسطتة الحساب البنكي.