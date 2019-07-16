الكاف يُعلن تصنيف المنتخبات الأفريقية قبل إجراء قرعة تصفيات كأس الأمم 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” تصنيف المنتخبات الأفريقية التى ستشارك فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون عام 2021 وقد وقع منتخب مصر فى التصنيف الأول للمنتخبات الأفريقية على الرغم من خروجه من دور الستة عشر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وقد جاء تصنيف المنتخبات الأفريقية قبل قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 كالتالي:

التصنيف الأول: يضم 12 منتخب أفريقي وهم منتخبات الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونجو الديموقراطية، السنغال وتونس.

التصنيف الثاني: ويضم 12 منتخب أفريقي وهم منتخبات بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.

التصنيف الثالث: ويضم 12 منتخب أفريقي وهم منتخبات أنجولا، وسط إفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.

التصنيف الرابع: ويضم 8 منتخبات أفريقية وهي منتخبات بوروندي، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتيني، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.

التصنيف الخامس: ويضم 8 منتخبات أفريقية وهى منتخبات تشاد، جيوبتي، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل وجنوب السودان.

وتجري قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام فى الكاميرون خلال الأيام القليلة القادمة على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالة حيث تقام المباراة النهائية فى البطولة بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019 على استاد القاهرة.