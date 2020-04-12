آخر تحديث.. تعرف على سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 12-4-2020 في السوق السوداء

نتعرف عبر هذا المقال، سعر الدولار اليوم في سوريا، حيث أن أسعار الدولار تشغل أهمية كبيرة في خضم التدهورات التي يشهدها الأقتصاد العالمي، وليس السوري فقط، الاقتصاد السوري مرهق منذ سنوات وذلك بسبب الحرب التي شهدتها البلاد والتي امتدت على مدار 9 سنوات كاملة، وزاد من إرهاقه الإضطرابات الداخلية في الشقيقة لبنان والتي أثرت على الوضع العام في سوريا نظراً لأن لبنان مصدر دخول العملة الصعبة للداخل السوري، وجاءت أخيراً أزمة تفشي كورونا لتلقي بظلالها على سعر الدولار في سوريا، الذي ارتفع وارتفعت معه أسعار السلع والمواد الأساسية، وعانى المواطن البسيط من زيادة كبيرة في أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 12-4-2020

أسعار الدولار في سوريا أول بأول أصبحت تهم الكبير والصغير نظراً لتأثيرها المباشر على الوضع المعيشي، ولعلنا نرى سعر صرف الدولار في السوق السوداء مختلف تماماً عن سعر الدولار في البنك المركزي السوري، حيث يستقر في المصرف المركزي عند 435 ليرة للشراء، و438 للبيع.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد

نتعرف الآن على سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا في جميع المحافظات:

دمشق سجل الدولار سعر 1283 مبيع و 1273 شراء.

بيروت سجل الدولار سعر 1278 مبيع و 1268 شراء.

حمص سعر الدولار سجل 1283 مبيع و 1273 شراء.

درعا أسعار الدولار سجلت 1283 مبيع و 1273 شراء.

طرطوس سعر الدولار سجل 1283 مبيع و 1273 شراء.

الرقة أسعار الدولار سجلت 1228 مبيع و 1218 شراء.

منبج وحماه سجل سعر 1228 مبيع و 1218 شراء.

ادلب سجل سعر 1228 مبيع و 1218 شراء.

حلب سجل سعر 1281 مبيع و 1272 شراء.

أسعار العملات مقابل الليرة السورية الأحد 12-4-2020

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الليرة في دمشق سعر 1403 للبيع، مقابل 1392 للشراء بزيادة بقيمة 4 ليرات عن تعاملات يوم أمس السبت، فيما سجل الجنيه الإسترليني سعر 1596 للبيع، مقابل 1584 للشراء بارتفاع ليرتين عن تعاملات أمس، فيما وصل سعر الدينار الكويتي إلى 4124 للبيع، و 4092 للشراء، وكان قد سجل أمس سعر 4096 للبيع، مقابل 4064 للشراء.

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