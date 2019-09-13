المالية تضيف خاصية شراء المشتروات بقيمة 30% من الرواتب المحولة على بطاقة ميزة

أعلنت وزارة المالية عن نيتها إضافة خاصية جديدة تسمح لحامل بطاقة ميزة من العاملين في الدولة بشراء المشتروات التي يرغب في شراءها بقيمة 30% من الراتب حتى قبل نزول الراتب الشهري، وأكد ذلك حمدي حسني، مدير وحدة الدفع الإلكتروني في وزارة المالية، خلال حواره لبرنامج (الجمعة في مصر) الذي يذاع على فضائية ( إم بي سي مصر)، اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019، وأشار إلى أنه سيتم سحب بعض الرسوم الرمزية من على كارت ميزة وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخاصية وقت تنفيذها إن شاء الله تعالى.

وزارة المالية: الـ 30% فقط يمكن شراء المشتروات بها من بطاقة ميزة ولا يمكن صرفها نقود

وأوضح أن الخاصية الجديدة ستكون مجانية خلال الشهور الست الأوائل من اتاحتها، على أن يتم الإعلان عن الرسوم التي سيتم سحبها على بطاقات ميزا التي تستفيد من خاصية شراء المشتريات مقدمًا بقيمة 30% من الراتب، مشيرًا إلى أن هذه القيمة سيتم خصمها من الراتب الخاص بالعاملين في الدولة بمجرد استخدامها في يوم الخامس عشر من كل شهر من راتب الموظف، ولن يتم دفعها على ستة أشهر بدون فوائد كما كان شائع لدى البعض.

وأشار إلى أن الموظف أو العامل في الدولة لن يستطيع الحصول على الـ 30% من راتبه من بطاقة ميزة ولكن لابد أن يستفيد بها على شكل مشتريات فقط حيث أن بطاقة ميزة من البطاقات التي تقبل في التعاملات الحكومية والشركات الحكومية أي يمكن منها سداد فواتير الهاتف، وسداد فواتير الكهرباء والماء وجميع الفواتير التي تحصلها الدولة.