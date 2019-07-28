المالية|  تقديم موعد صرف مرتبات أغسطس للعاملين في الدولة قبل العيد

أصدرت وزارة المالية اليوم بيانًا قالت فيه بأن موعد صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة سوف يكون قبل عيد الأضحى المبارك بما في ذلك المرتبات المحولة على البنوك، وذلك اعتبارًا من يوم 8 اغسطس، وذلك من قبيل التيسير على العاملين بالدولة بمناسبة حلول عيد الاضحى، وأما مرتبات سبتمبر قيتم صرفها اعتبارًا من 15 منه ، ومرتبات اكتوبر تُصرف اعتبارًا من 20 من ذات الشهر.

موعد صرف مرتبات أغسطس

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأشهر يوليو واغسطس وسبتمبر وأكتوبر

واوضحت المالية في بيانها أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات شهر يوليو بما فيها العلاوات والزيادات المقررة للعاملين في الجهاز الغداري للدولة اعتبارًا من 14 يوليو وحتى 18 منه، غير ان بعض الجهات تاخرت عن هذا الموعد، لذا سوف يُسمح لها بصرف المرتبات للشهر الجاري يومي 29 و 30 يوليو الجاري.

أما مواعيد صرف مرتبات أشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر فهي كما يلي:

مرتبات اغسطس تبدأ اعتبارًا من 8 أغسطس وهو موعد تم تقديمه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مرتبات سبتمبر يبدأ الصرف اعتبارًا من 15 منه .

مرتبات اكتوبر تُصرف اعتبارًا من 20 من ذات الشهر.

وفي هذا الإطار كانت وزارة المالية قد وجّهت الإدارات والجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف المرتبات العاملين بالدولة في مواعيدها المقررة عن الاشهر الأربعة ( يوليو- أغسطس، سبتمبر- اكتوبر)، مع بداية السنة المالية الجديدة والعمل بالموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، وذلك للتيسير على الموظفين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقرب افتتاح المدارس والجامعات للعام الدراسي الجديد.

صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات

وفي ذات السياق أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، عماد عواد ، لجهة صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات عن أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر فإنه يخضع للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.