المالية تقرر تعجيل مواعيد صرف المرتبات لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر شاملة العلاوات والزيادات

عمّمت وزارة المالية كتابها الدوري رقم 64 لسنة 2019، الصادر عن الإدارة المركزية المؤرخ بيوم 2/7/2019، والمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “فيسبوك”، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019/2020 والذي تضمن تعجيل مواعيد صرف المرتبات لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر والأجور للعاملين بالدولة، شاملة الزيادات والعلاوات التي تقررت، وكذلك النفقات عن الأشهر الأربعة، بما فيها المحول للبنوك الخاصة، وذلك من قبيل التيسير على الموظفين بالدولة بمناسبة قرب حلول شهر عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسي الجديد.

مواعيد صرف المرتبات لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019

ووفقًا للكتاب الدوري للإدارة المركزية في وزارة المالية المنوه عنه سوف يكون صرف المرتبات لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر شاملة العلاوات والزيادات التي تقررت، بعد أن كان مقررًا تحديد مواعيد صرف مرتبات واجور العالمين بالدولة في اليوم الرابع والعشرون من كل شهر، وحسب القرار سوف يكون الصرف وفق المواعيد التالية ولمدة خمسة أيام عمل:

صرف مرتبات شهر يوليو 2019 بداية من يوم الأحد الموافق 14 يوليو.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2019 بداية من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2019 بداية من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر.

صرف مرتبات شهر أكتوبر بداية من يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر.

وأوضح القرار لجهة المتأخرات وما يتقاضاه الموظفون بخلاف الراتب عن الفترة المشار إليها أعلاه فيتم الالتزام بما سبق وإن تضمنته أحكام القرارت والكتب الدورية الصادرة بهذا الخصوص، مع مراعاة أنه سوف يتم خصم ما قد يُصرف للعاملين بدون وجه حق من استحقاقات الشهر التالي.

صرف العلاوات والزيادات بداية من يوليو 2019

وينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو الجاري شاملة الزيادات والعلاوات العادية والاستثنائية التي تقررت في وقت سابق من العام الجاري، وتتضمن العلاوات والزيادات التي سيحصل عليها العاملين بالدولة بداية من يوليو الجاري وفق ما يلي: