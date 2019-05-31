المالية تُعلن سعر الدولار الجمركي وأسعار باقي العملات خلال شهر يونيو 2019

أعلنت وزارة المالية أسعار صرف العملات الأجنبية، وسعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والضرورية، وكذلك للسلع الغير ضرورية وأساسية، وتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه للسلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية، كما حددت سعر الدولار الجمركي للسلع الغير ضرورية عند 16.86 جنيه، وذلك فى منشور رسمي صادر من مصلحة الجمارك بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019 .

وقد جاء فى منشور وزارة المالية بأنه إيماءً لموافقة السيد الدكتور وزير المالية وبعد الإطلاع على ما تم عرضه بكتاب السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة رقم 635 بتاريخ 31 مايو 2019 وافق وزير المالية على ما يلي:

أولا: تثبيت سعر الدولار الجمركي عند معدلاته الحالية 16 جنيه وبذلك بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية والأساسية وكذلك على المكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع التى تخضع لبند المنتج الكامل.

ثانياً: تحديد سعر الدولار الجمركي للسلع الغير أساسية والغير ضرورية والمنصوص عليها بالكشوف المرفقة عند 16.86 جنيه.

ثالثاً: أما ما يخص أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه طبقا لموافقة وزير المالية والتي سيتم العمل بها من أول يونيو 2019 وحتى 30 يونيو 2019 وجاءت كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي 16 جنيه، اليورو الأوروبي 17.82 جنيه، الجنيه الاسترليني 20.20 جنيه، الدولار الكندي 11.86 جنيه، الكرون الدنماركي 2.38 جنيه، الكرون النرويجي 1.82 جنيه، الكرون السويدي 1.67 جنيه، الفرنك السويسري 15.85 جني، الــ 100 ين ياباني 14.58 جنيه.

وسعر الريال السعودي 4.26 جنيه، والدينار الكويتي 52.56 جنيه، الدرهم الإماراتي 4.35 جنيه، الدولار الأسترالي 11.09 جنيه، الدينار البحريني 42.44 جنيه، الريال العماني 41.55 جنيه، الريال القطري 4.39 جنيه، الدينار الأردني 22.59 جنيه، اليوان الصيني 2.31 جنيه.

وننشر صورة من منشور وزارة المالية بتحديد أسعار العملات الأجنبية وتثبيت الدولار الجمركي خلال شهر يونيو 2019