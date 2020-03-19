المالية: صرف مرتبات شهر مارس 2020 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 من شهر مارس الجاري، وذلك نظرا للظرف التي تمر بها البلاد هذه الأيام. وناشدت السادة المواطنين بعدم التكدس عند ماكينات الصراف الآلي واتخاذ كافة إجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

صرف مرتبات شهر مارس 2020

صرح الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، بأنه سوف يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مارس الجاري بشتى الهيئات الإدارية والجهات في الأوقات المقررة وسوف تصبح متاحة في ماكينات الصراف الآلي بدءا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 من شهر مارس 2020، مؤكدا بأنه تم إبلاغ كافة مديري الحسابات داخل الجهات الإدارية بضرورة الانتهاء بشكل سريع من عملية تسجيل المرتبات المستحقة لكافة العاملين، على نظام الدفع الإلكتروني وذلك بموعد أقصاه آخر اليوم الخميس، بتوقيت استحقاق يوم 24 من مارس الجاري.

اهاب محمد معيط” وزير المالية بالعاملين بشتى الجهات الإدارية بالدولة، بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم التزاحم أو التكدس عند ماكينات الصراف الآلي، واتخاذ كافة الوسائل الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا» المستجد، وأن يقوم الجميع بتعقيم اليدين بشكل جيد قبل وبعد القيام بصرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك حرصا على صحة المواطنين.