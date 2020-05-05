المالية: فرض رسوم على عقود اللاعبين والمدربين وطعام الكلاب والقطط (فيديو)

من أجل تدبير متطلبات الموازنة الجديدة للدولة المصرية، فرضت وزارة المالية رسومًا على عقود اللاعبين والمدربين، وكذلك على طعام الكلاب والقطط، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

فرض رسوم على عقود اللاعبين والمدربين

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، مساء الإثنين، إن الدولة تعمل على تدبير زيادات في الرواتب وبنود إنفاق تصل إلى 100 مليار جنيه بواقع 66 مليار جنيه زيادة في المعاشات و34 مليار جنيه زيادة في الأجور، وذلك مع الموازنة العامة الجديدة.

رسوم على عقود اللاعبين والمدربين

وتساءل وزير المالية، بعد إعلانه فرض رسوم على عقود اللاعبين والمدربين، “هل تلجأ الدولة في تدبير الزيادات الجديدة إلى الإيرادات أم زيادة الديون؟”، مؤكدًا أن الطريقة الأمثل لتقليل العجز سيكون عن طريق إيجاد موارد.

وقال وزير المالية، إت الدولة المصرية تستهدف زيادة الاستثمار في مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتوصيل الغاز إلى المنازل، وفي الوقت نفسه تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين البسطاء.

طعام الكلاب والقطط

وأوضح الوزير أن الدولة فرضت رسومًا على عقود اللاعبين والمدربين، بحيث يجري تحصيل رسوم على العقود حسب القيمة بداية 3%، وبزيادة تدريجية، حتى العقود الكبيرة سيجري فرض رسوم على مشتريات الأسواق الحرة بقيمة 2%.

وأفاد الوزير بفرض رسوم على طعام الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، إذ تُفرض تلك الرسوم سواء وردت الكلاب والقطط والطيور مُهيأة للبيع عن طريق التجزئة أم لا، فيما نفى الوزير فرض رسوم إنترنت على المواطنين، لكن الرسم 2.5 % على الشركات ولن يجري تحميله على المواطن.