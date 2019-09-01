المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري| يوضح الأسباب والعوامل التي دفعت البنك المركزي لخفض الفائدة

قرار هام بجميع أوساط المال والأعمال بأي دولة بالعالم، هو أن يقرر المركزي خفض الفائدة المستحقة على الإيداع أو الاقتراض، فبلا شك الأمر لا يتعلق بمصر بل هذا القرار من قبل أي بنك مركزي بأي دولة له تأثيرات مباشرة على كافة النواحي الاقتصادية بالدولة بدء من قيمة عملتها الوطنية إلى جميع العوامل التي تحكم حركة النمو والإنتاج فيها، ولما كان القرار له تلك الأهمية، جاء اليوم عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما يُبين يوضح الأسباب والعوامل التي دفعت المركزي المصري لخفض الفائدة، مع توضيح الفوائد الفعلية التي سوف يجنيها المواطن المصري بعد هذا القرار.













لماذا خفض المركزي المصري الفائدة

فلقد جاء القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بتاريخ 22-8-2019 والقاضي بخفض الفائدة بمعدل 1.5% أو 150 نقطة على الإيداع والإقراض، بحيث تصبح الفائدة 14.25% على عملية الإيداع و 15.25% على عملية الإقراض مؤثراً بشكل كبير على الساحة الاقتصادية المصرية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وجاء اليوم إعلان من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح فيه.. لماذا خفض المركزي الفائدة.







أولا: أن مُعدلات التضخم بمصر انخفضت إلى المستوى المطلوب ومن ثم لم يعد هناك تخوف من زيادة الأسعار بعد خفض الفائدة.

ثانياً: أن معدلات البطالة قد انخفضت بشكل كبير إلى مستوى 7.5% بعد أن كانت 13.3% في العام 2013 وهو ما يبرهن على تحقيق الهدف المرجو من معدلات الفائدة السابقة.







ثالثاً: أن معدل النمو بمصر، قد ارتفع وهذا يعني أن سياسة معدل الفائدة السابقة قد حقق هدفه وخفض الفائدة سوف يؤتي ثمار أكبر فيما يخص معدلات النمو.

وأكد بيان المركز الإعلامي، أن قرار خفض الفائدة سوف يعود بالبشرى على المواطنين حيث سيؤدي لزيادة التشغيل والتوسع الاقتصادي وزيادة معدلات نمو المشاريع وخفض اكبر لمستوى البطالة بالبلاد، وسوف يشجع نمو القطاع الخاص بشكل كبير لما سيوفره من مصادر تمويل وهذا سيعود بالنفع العام على زيادة معدلات التوظيف بالبلاد، كما سيحقق خفض الفائدة وفراً يصل إلى 15 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة وهذا سوف يسهم في تنمية قطاعات خدمية أخرى لصالح المواطن البسيط.