المعدن الأصفر يتراجع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 17-6-2019 في محلات الصاغة

تراجع سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بعد استقرار في سعر الأوقية مساء أمس الأحد، وقد تراجعت أسعار الذهب عقب تراجع سعر الأوقية بنحو 7 دولارات، لتُسجل الأوقية الآن 1334 دولار، الأمر الذي انعكس على جميع أعيرة الذهب بتراجع بلغ نحو جنيهان للجرام، حيث سجل عيار 21 الأبرز في مصر بنحو 627 جنيه مقابل الجرام، ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر والسعودية بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر شهدت ومازالت تشهد خلال الفترة الحالية تذبذبات من بين ارتفاع وانخفاض في سعر الذهب، حيث تراجع الجنيه الذهب بنحو أكثر من 16 جنيه مقارنة بأسعار الذهب أمس الأحد، ليُسجل الآن وفق أحدث تقارير 5016 جنيه، وسجل عيار 18 الأكثر طلباً من سكان محافظتي القاهرة والإسكندرية بنحو 538 جنيه مقابل الجرام، بعد انخفاض في التعاملات اليومية بنحو جنيهان للجرام.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم انخفاض طفيف في مصر تزامناً مع سعر أوقية الذهب الذي سجلت وفق التعاملات اليومية ليوم الإثنين 1334 دولار، وانخفض عيار 24 للجرام بنحو جنيهان ليُسجل الآن 716 جنيه مقابل الجرام، وإليكم أحدث أسعار الذهب في مصر بدون قيمة المصنعية.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 17-6-2019 مقابل الجنيه المصري.

الوحدة السعر بالجنيه للجرام عيار 24 716 عيار 21 627 عيار 18 538 الجنيه الذهب 5016

منذ بداية الأسبوع الحالي وقد شهد الذهب حتى الآن في مصر تراجع مستمر، حيث فقد الذهب بنحو 7 جنيهات للجرام في تعاملات السبت بعد أن وصل لأعلى مستوي له منذ 14 شهر يوم الجمعة الماضية، ومع تعاملات اليوم الإثنين سجل تراجع جديد بنحو جنيهان، بينما شهد استقرار يوم الأحد تزامناً مع العطلة الأسبوعية في محلات الصاغة.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في المملكة، ليُسجل عيار 21 الآن 141.70 ريال للجرام بدلاً من 141.63 في تعاملات أمس، وقد بلغت متوسط سعر الأوقية 5036 ريال، وقد سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 بنحو 1134 ريال، بينما بلغ متوسط عيار 18 للجرام 121.46 ريال، ونتابع معكم أسعار الذهب في كل من مصر والمملكة السعودية على مدار اليوم ورصد أحدث التطورات التي قد تُصيب المعدن الأصفر سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض.