المعدن الأصفر يرتفع من جديد اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في محلات الصاغة بمصر والمملكة السعودية

المعدن الأصفر يرتفع من جديد اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في محلات الصاغة بمصر والمملكة السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019، حالة من الأرتفاع مرة آخري في محلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 793.5 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب سعر 5634 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 694 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 595 جنيه.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.







سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 791 إلى 793 عيار 22 725 إلى 727 عيار 21 692 إلى 694 عيار 18 593 إلى 595 عيار 14 461 إلى 463 عيار 12 395 إلى 397 الاونصة 24,596 إلى 24,667 الجنيه الذهب 5,536 إلى 5,552 الكيلو 790,857 إلى 793,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 24 سبتمبر 804.03 703.54 603.03 469.02 402.01 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 458.73 393.19 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71 15 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29







أسعار الفراخ واللحوم اليوم الأربعاء 25/9/2019 طبقاً للبورصة المصرية|| سعر البيض والرومي بأنواعه في الأسواق

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 184.86 ريال $49.28 سعر الذهب عيار 22 169.46 ريال $45.17 اسعار الذهب عيار 21 161.76 ريال $43.12 اسعار الذهب عيار 18 138.65 ريال $36.96 سعر الذهب عيار 14 107.84 ريال $28.75 سعر الذهب عيار 12 92.43 ريال $24.64 اسعار أوقية الذهب 5,749 ريال $1,533 اسعار جنيه الذهب 1,294 ريال $344.97 اسعار كيلو الذهب 184,861 ريال $49,280 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, September 25, 2019 11:35 AM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 24 سبتمبر 184.96 161.84 138.72 107.89 92.48 23 سبتمبر 183.95 160.96 137.97 107.31 91.98 22 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 21 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 20 سبتمبر 183.25 160.35 137.44 106.89 91.62 19 سبتمبر 180.80 158.20 135.60 105.47 90.40 18 سبتمبر 180.16 157.64 135.12 105.09 90.08 17 سبتمبر 181.21 158.57 135.91 105.71 90.61 16 سبتمبر 180.97 158.36 135.73 105.57 90.49 15 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13