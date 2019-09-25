المعدن الأصفر يرتفع من جديد اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في محلات الصاغة بمصر والمملكة السعودية
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019، حالة من الأرتفاع مرة آخري في محلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 793.5 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب سعر 5634 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 694 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 595 جنيه.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|791 إلى 793
|عيار 22
|725 إلى 727
|عيار 21
|692 إلى 694
|عيار 18
|593 إلى 595
|عيار 14
|461 إلى 463
|عيار 12
|395 إلى 397
|الاونصة
|24,596 إلى 24,667
|الجنيه الذهب
|5,536 إلى 5,552
|الكيلو
|790,857 إلى 793,143
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|24 سبتمبر
|804.03
|703.54
|603.03
|469.02
|402.01
|23 سبتمبر
|798.21
|698.45
|598.67
|465.63
|399.11
|22 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|21 سبتمبر
|796.30
|696.78
|597.24
|464.51
|398.15
|20 سبتمبر
|795.66
|696.22
|596.76
|464.14
|397.83
|19 سبتمبر
|786.38
|688.10
|589.80
|458.73
|393.19
|18 سبتمبر
|785.97
|687.74
|589.49
|458.49
|392.99
|17 سبتمبر
|788.82
|690.23
|591.62
|460.15
|394.41
|16 سبتمبر
|787.43
|689.01
|590.58
|459.33
|393.71
|15 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
أسعار الفراخ واللحوم اليوم الأربعاء 25/9/2019 طبقاً للبورصة المصرية|| سعر البيض والرومي بأنواعه في الأسواق
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|184.86 ريال
|$49.28
|سعر الذهب عيار 22
|169.46 ريال
|$45.17
|اسعار الذهب عيار 21
|161.76 ريال
|$43.12
|اسعار الذهب عيار 18
|138.65 ريال
|$36.96
|سعر الذهب عيار 14
|107.84 ريال
|$28.75
|سعر الذهب عيار 12
|92.43 ريال
|$24.64
|اسعار أوقية الذهب
|5,749 ريال
|$1,533
|اسعار جنيه الذهب
|1,294 ريال
|$344.97
|اسعار كيلو الذهب
|184,861 ريال
|$49,280
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, September 25, 2019 11:35 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|24 سبتمبر
|184.96
|161.84
|138.72
|107.89
|92.48
|23 سبتمبر
|183.95
|160.96
|137.97
|107.31
|91.98
|22 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|21 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|20 سبتمبر
|183.25
|160.35
|137.44
|106.89
|91.62
|19 سبتمبر
|180.80
|158.20
|135.60
|105.47
|90.40
|18 سبتمبر
|180.16
|157.64
|135.12
|105.09
|90.08
|17 سبتمبر
|181.21
|158.57
|135.91
|105.71
|90.61
|16 سبتمبر
|180.97
|158.36
|135.73
|105.57
|90.49
|15 سبتمبر
|178.26
|155.98
|133.70
|103.98
|89.13