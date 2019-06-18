المعدن الأصفر يرتفع من جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-6-2019 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء سجل ارتفاع جديد عقب ارتفاع الأوقية من جديد في تعاملات اليوم بنحو 10 دولارات، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت تراجع طفيف مساء أمس بنحو جنيهان للجرام، ووفق أخر تحديث سجلت الأوقية 1344 دولار عالمياً، بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشاراً في أنحاء الجمهورية بنحو 630 جنيه مقابل الجرام، بينما سجل الجنيه الذهب بنحو 5040 جنيه في أخر تعاملات لمحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر والمملكة ارتفاعاً جديداً عقب ارتفاع الأوقية، فقد بلغت قيمة الزيادة في سعر الذهب في مصر بنحو 3 جنيهات للجرام، بينما بلغت قيمة الزيادة في سعر الذهب في السعودية بنحو أكثر من نصف ريال للجرام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر بنحو 540 جنيه، بينما سجل عيار 18 في السعودية 121.76 ريال مقابل الجرام.

سعر الذهب اليوم

يشهد سعر الذهب اليوم تغييرات جديدة منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث انخفض سعر الذهب في محلات الصاغة مساء أمس بنحو جنيهان للجرام، ليعاود من جديد في تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاع جديد بمقدار 3 جنيه لكل جرام، وقد سجل الجنيه الذهب 5040 جنيه بزيادة بلغت حوالي 24 جنيه مقارنة بأسعار أمس الإثنين، وإليكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 في البنوك مقابل الجنيه.

الوحدة السعر بالجنيه المصري للجرام الواحد عيار 24 719 عيار 21 630 عيار 18 540 الجنيه الذهب 5040 أوقية الذهب 1344 دولار

مع العلم لكل الزوار بأن أسعار الذهب في الجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية، وقد تتغير الأسعار من محل صائغ لأخر بشكل طفيف للغاية، ونتابع معكم سعر الذهب في مصر على مدار اليوم.

سعر الذهب في السعودية

نتيجة لإرتفاع الأوقية عالمياً، سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية ارتفاع جديد، حيث سجل الجنيه الذهب 1136 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار 21 بنحو 142.05 ريال مقابل الجرام، وقد سجل عيار 24 للجرام 162.34 ريال، وسجلت الأوقية مقابل الريال 5049، بينما سجل عيار 18 للجرام 121.76 ريال، كما نتابع معكم أسعار الذهب على مدار التعاملات اليومية سعر الذهب في مصر والسعودية وفق تعاملات الثلاثاء.